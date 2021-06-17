Аргентина – Уругвай. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч Аргентина – Уругвай.

«Аргентина в первом матче сыграла вничью 1:1 с Чили. Второй матч у аргентинцев с Уругваем, для которого это будет стартовый поединок на чемпионате Европы.

Встретятся самые титулованные команды Копа Америка. Уругвай побеждал на этом турнире 15 раз, а Аргентина – 14 раз. Это будет уже 212-е (!) противостояние Аргентины и Чили, начиная с 1901-го года. В предыдущих поединках 96 раз победили аргентинцы, 62 раза – уругвайцы и 53 встречи завершились вничью.

Аргентине нужно выигрывать, но сделать это будет непросто, так как Уругвай является крепким орешком. Но поставлю, что в этой игре Месси и компания обыграют уругвайцев. Аргентина является одним из фаворитов этого Копа Америка. Аргентинцам нужно просто выигрывать этот матч. Я думаю, Месси и компания это сделают, потому что они сильнее», - сказал Бартулович.

Матч Аргентина – Уругвай состоится 19-го июня. Начало встречи в 03:00.