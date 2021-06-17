Олег ФЕДОРЧУК: «Потенциал Украины выше, чем у Северной Македонии»

Сборная Украины, 17 июня, проведет свой второй поединок на Евро-2020. Соперником «сине-желтых» будет Северная Македония. Прогнозом на матч поделился бывший тренер «Таврии» Олег Федорчук.
«Вселяет надежду неплохое движение подопечных Андрея Шевченко, у футболистов появилась уверенность. Наша сборная забила два мяча Нидерландам, продемонстрировав хороший футбол. Уровень «сине-желтых» в сравнении с Северной Македонией выше. Не стал бы говорить, что это совсем простой соперник. Однако, у македонцев очень слабая скамейка запасных. Потенциал сборной Украины повыше. Думаю, Украина победит со счётом 2:1», — считает Федорчук.
Источник — Footboom
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