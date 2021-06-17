Англия — Шотландия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч Евро-2020 Англия – Шотландия.

«Это будет такое британское дерби. Думаю, шотландцам будет очень тяжело в этой игре, потому что Англия сейчас очень сильная. Англичане это показали в матче с хорватами. Я думаю, что Англия приобретет уверенность и после победного поединка с Хорватией (1:0) обыграет шотландцев.

Это будет 116-й матч между Англией и Шотландий. Ранее 48 раз побеждала Англия и 41 раз праздновала успех Шотландия. 26 раз команды играли вничью. Отметим, что шотландцы не выигрывают у англичан с 1999-го года, когда они одержали победу на поле Англии со счетом 0:1 в рамках отбора Евро-2000. Затем англичане побеждали трижды кряду (3:2, 3:1 и 3:0), а в 2017-м году сыграли вничью 2:2.

По подбору футболистов англичане сильнее. И вообще Англия – один из фаворитов этого Евро. Поставлю на победу англичан, которые в этой игре обеспечат себе выход из группы», - сказал Бартулович.

Матч Англия – Шотландия состоится 18-го июня. Начало встречи в 22:00.