Англия — Шотландия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Специалист поделился ожиданиями от матча Евро-2020

  • 17.06.2021 02:41
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Англия — Шотландия. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч Евро-2020 Англия – Шотландия.

«Это будет такое британское дерби. Думаю, шотландцам будет очень тяжело в этой игре, потому что Англия сейчас очень сильная. Англичане это показали в матче с хорватами. Я думаю, что Англия приобретет уверенность и после победного поединка с Хорватией (1:0) обыграет шотландцев.

Это будет 116-й матч между Англией и Шотландий. Ранее 48 раз побеждала Англия и 41 раз праздновала успех Шотландия. 26 раз команды играли вничью. Отметим, что шотландцы не выигрывают у англичан с 1999-го года, когда они одержали победу на поле Англии со счетом 0:1 в рамках отбора Евро-2000. Затем англичане побеждали трижды кряду (3:2, 3:1 и 3:0), а в 2017-м году сыграли вничью 2:2.

По подбору футболистов англичане сильнее. И вообще Англия – один из фаворитов этого Евро. Поставлю на победу англичан, которые в этой игре обеспечат себе выход из группы», - сказал Бартулович.

Матч Англия – Шотландия состоится 18-го июня. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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