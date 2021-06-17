Хорватия — Чехия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Специалист поделился ожиданиями от матча Евро-2020

  • 17.06.2021 01:51
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Хорватия — Чехия. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч Евро-2020 Хорватия – Чехия.

«В первом туре Хорватия уступила Англии (0:1), а Чехия смогла победить Шотландию (2:0).

Это будет четвертое противостояние хорватов и чехов. Ранее в рамках спаррингов хорваты побеждали чехов (1:1 (4:1 по пенальти) и 4:2). Также в рамках Евро-2016 Чехия и Хорватия сыграли вничью 2:2.

Для хорватов это будет самый важный матч после поражения от Англии (0:1). Хорватская команда должна встряхнуться и показать более агрессивный футбол. Хорватам нужно больше угрожать воротам соперника. Я надеюсь, что это произойдет и Хорватия обыграет чехов, которые, я думаю, сейчас находятся в эйфории после победы над Шотландией (2:0). Но в игре Чехия – Шотландия было очень много моментов у шотландцев и им крайне не везло в поединке с чехами. Я думаю, что Хорватия должна наказывать за такие ошибки чехов. По подбору футболистов, думаю, Хорватия сильнее. Поэтому, думаю, сборная Хорватии выиграет у чехов и все станет на свои места», - сказал Бартулович.

Матч Хорватия – Чехия состоится 18-го июня. Начало встречи в 19:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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