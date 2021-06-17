Виталий МИКОЛЕНКО: «Не могу сказать, что это моя ошибка»

Футболист сборной Украины рассказал о выступлении на Евро-2020

  • 17.06.2021 01:45
  • 53 просмотра
  • 0 комментариев
Виталий МИКОЛЕНКО: «Не могу сказать, что это моя ошибка»
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний украинский защитник Виталий Миколенко поделился впечатлениями о выступлении украинской команды на Евро-2020.

«У нас теория была час назад. Мы смотрели положительные моменты. Дальше еще две игры, нужно больше положительных эмоций.

Ошибки? Каждый игрок все знает, команда знает все ошибки. Каждый их у себя в голове разобрал.

Не могу сказать, что их очень много было. Первая ошибка, когда первый гол был. Вторая ошибка… Не могу сказать, что это моя ошибка. Но так получилось, что потом забили гол. Ничего страшного в этом не вижу», — считает Миколенко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности