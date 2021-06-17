Виталий МИКОЛЕНКО: «Не могу сказать, что это моя ошибка»

22-летний украинский защитник Виталий Миколенко поделился впечатлениями о выступлении украинской команды на Евро-2020.

«У нас теория была час назад. Мы смотрели положительные моменты. Дальше еще две игры, нужно больше положительных эмоций.

Ошибки? Каждый игрок все знает, команда знает все ошибки. Каждый их у себя в голове разобрал.

Не могу сказать, что их очень много было. Первая ошибка, когда первый гол был. Вторая ошибка… Не могу сказать, что это моя ошибка. Но так получилось, что потом забили гол. Ничего страшного в этом не вижу», — считает Миколенко.