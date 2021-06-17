ФОТО. Шахтер провел первую тренировку под руководством Де Дзерби

Донецкая команда начала подготовку к новому сезону

  • 17.06.2021 01:26
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ФОТО. Шахтер провел первую тренировку под руководством Де Дзерби
© ФК Шахтер Донецк

16 июня «Шахтер» провел одну тренировку в Святошино.

После короткой теоретической части и фитнеса «оранжево-черные» отправились на поле, где занимались на протяжении часа. В связи с большой численностью Роберто Де Дзерби разделил футболистов на две группы, которые работали по одной программе. Предшествовала всему обязательная разминка, а за ней последовали квадраты и различные тактические упражнения.

«Шахтер» проведет следующую тренировку утром. Коррективы в график внесены с тем, чтобы во второй половине дня «горняки» смогли посмотреть матч сборной Украины на Евро. В четверг в 16:00 «желто-синие» сыграют в Бухаресте с командой Северной Македонии.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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