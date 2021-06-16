Буяльский, Вербич и другие. В Динамо рассказали о восстановлении игроков

Врач «Динамо» Андрей Шморгун рассказал о ситуации с травмированными

  • 16.06.2021 22:11
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Буяльский, Вербич и другие. В Динамо рассказали о восстановлении игроков
© fcdynamo.kiev.ua. Беньямин Вербич

Врач «Динамо» Андрей Шморгун рассказал о ситуации с травмированными в киевской команде. Ряд игроков готовится приступить к работе на сборах.

Виталий Буяльский

- У Виталия будет повторная контрольная томография, когда футболисты пройдут плановое медобследование (эту процедуру уже прошли футболисты, которые тренируются на базе в Вите-Литовской, других же она ожидает после выхода из отпуска), после которой мы будем понимать ситуация. У него такая травма, что должен пройти срок как минимум месяц.

Владимир Шепелев и Александр Андриевский

- Планируется, что уже на сборах ребята будут работать в общей группе. Они набирают форму, и о их нынешних кондициях станет известно после того, как пройдет медобследование. На данный момент Владимир и Александр выполняют беговую работу без ограничений, но, когда начнется полноценный подготовительный период, будут намного тяжелее физические нагрузки.

Никита Бурда

- У Никиты после операции прошло 5,5 месяцев, и он уже выполняет различную беговую работу, также уже потихоньку начинает работать с мячом.

Беньямин Вербич

- Беньямин раньше положенного срока вернулся из отпуска, а перед возвращением в Киев еще занимался самостоятельно в Сербии. Здесь он будет проводить беговую работу и с мячом, готовя себя к сборам.

Владимир Костевич

- Владимир должен поехать на сборы и приступить там к работе.

Руслан Нещерет

- У Руслана продолжается восстановительный период, еще где-то месяц, и к сборам он готов пока не будет.

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Источник — ФК Динамо Киев

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