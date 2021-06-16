Где смотреть онлайн матч Евро-2020 Нидерланды — Австрия

В четверг, 17 июня, состоится поединок группового этапа Евро-2020, в котором сыграют сборные Нидерландов и Австрии.
Матч состоится в Амстердаме на стадионе «Амстердам Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Нидерланды — Австрия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020.
В прямом эфире поединок Нидерланды — Австрия покажет телеканал «Украина».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.