Дания – Бельгия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч Евро-2020 Дания – Бельгия.

«Дании после шокирующего матча в первом туре с Финляндией (0:1) нужно набирать очки. Но сделать это будет крайне сложно в матче с Бельгией, которая является одним из фаворитов этого Евро. Бельгийцы в первом туре уверенно обыграли россиян со счетом 3:0.

Соперники встречались между собой 15 раз. Обе команды в этих противостояниях победили по 6 раз, а также три встречи завершились вничью. Интересно, что Бельгия и Дания играли между собой в Лиге наций 2020/2021 и тогда бельгийцы дважды победили (2:0, 4:2). Ромэлу Лукаку находится в сумасшедшей форме. Я думаю, что Бельгия обыграют Данию, несмотря на то, что датчане играют дома в Копенгагене. Мне кажется, что сборная Бельгии после этого поединка обеспечит себе выход в плей-офф из группы», - сказал Бартулович.

Матч Дания – Бельгия состоится 17-го июня. Начало встречи в 19:00.