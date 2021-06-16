Дания – Бельгия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт дал прогноз на матч Евро

  • 16.06.2021 20:41
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Дания – Бельгия. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч Евро-2020 Дания – Бельгия.

«Дании после шокирующего матча в первом туре с Финляндией (0:1) нужно набирать очки. Но сделать это будет крайне сложно в матче с Бельгией, которая является одним из фаворитов этого Евро. Бельгийцы в первом туре уверенно обыграли россиян со счетом 3:0.

Соперники встречались между собой 15 раз. Обе команды в этих противостояниях победили по 6 раз, а также три встречи завершились вничью. Интересно, что Бельгия и Дания играли между собой в Лиге наций 2020/2021 и тогда бельгийцы дважды победили (2:0, 4:2). Ромэлу Лукаку находится в сумасшедшей форме. Я думаю, что Бельгия обыграют Данию, несмотря на то, что датчане играют дома в Копенгагене. Мне кажется, что сборная Бельгии после этого поединка обеспечит себе выход в плей-офф из группы», - сказал Бартулович.

Матч Дания – Бельгия состоится 17-го июня. Начало встречи в 19:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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