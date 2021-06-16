Матчи во Львове и Одессе. Сборная Украины узнала, где сыграет осенью

Матч отбора ЧМ-2022 и контрольный поединок

  • 16.06.2021 20:45
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Матчи во Львове и Одессе. Сборная Украины узнала, где сыграет осенью
© Getty Images/Global Images Ukraine

УАФ определила, что матч отбора ЧМ-2022 Украина - Босния пройдет во Львове на стадионе Арена Львов. Игра состоится 12 октября.

А контрольный матч Украина - Болгария 11 ноября пройдет в Одессе на стадионе Черноморец.

После завершения Евро-2020 и до конца года Украина сыграет с Казахстаном, Францией, Боснией (дважды) и Финляндией в отборе к ЧМ-2022, а также проведет спарринги с Чехией и Болгарией.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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