Матчи во Львове и Одессе. Сборная Украины узнала, где сыграет осенью

УАФ определила, что матч отбора ЧМ-2022 Украина - Босния пройдет во Львове на стадионе Арена Львов. Игра состоится 12 октября.

А контрольный матч Украина - Болгария 11 ноября пройдет в Одессе на стадионе Черноморец.

После завершения Евро-2020 и до конца года Украина сыграет с Казахстаном, Францией, Боснией (дважды) и Финляндией в отборе к ЧМ-2022, а также проведет спарринги с Чехией и Болгарией.