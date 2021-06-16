КОРНИЕНКО: «Первая тренировка с Де Дзерби? Эмоции супер, интересно»

Защитник «Шахтера» - о новом главном тренере

  • 16.06.2021 20:04
  • 1216 просмотров
  • 1 комментарий
КОРНИЕНКО: «Первая тренировка с Де Дзерби? Эмоции супер, интересно»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Корниенко

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко поделился впечатлениями от первой тренировки под руководством нового главного тренера команды Роберто Де Дзерби:

«После отпуска всегда тяжеловато входить в режим. Нужно физическую форму набрать, втянуться, набрать кондиции. Потом уже полегче будет. Очень интересно, новые упражнения.

Будем прислушиваться к новому тренеру и делать, что будет требовать от нас. От первой тренировки эмоции супер, интересно».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 16.06.2021 20:26
    0
    Ещё бы, дальше — больше.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 16.06.2021 20:26
    0
    Ещё бы, дальше — больше.
    Ссылка
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