КОРНИЕНКО: «Первая тренировка с Де Дзерби? Эмоции супер, интересно»

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко поделился впечатлениями от первой тренировки под руководством нового главного тренера команды Роберто Де Дзерби:
«После отпуска всегда тяжеловато входить в режим. Нужно физическую форму набрать, втянуться, набрать кондиции. Потом уже полегче будет. Очень интересно, новые упражнения.
Будем прислушиваться к новому тренеру и делать, что будет требовать от нас. От первой тренировки эмоции супер, интересно».
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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