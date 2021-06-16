КОРНИЕНКО: «Первая тренировка с Де Дзерби? Эмоции супер, интересно»

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко поделился впечатлениями от первой тренировки под руководством нового главного тренера команды Роберто Де Дзерби:

«После отпуска всегда тяжеловато входить в режим. Нужно физическую форму набрать, втянуться, набрать кондиции. Потом уже полегче будет. Очень интересно, новые упражнения.

Будем прислушиваться к новому тренеру и делать, что будет требовать от нас. От первой тренировки эмоции супер, интересно».