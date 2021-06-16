Нидерланды – Австрия. Прогноз на матч Артема Федецкого

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч Евро-2020 Нидерланды – Австрия.

«Встретятся команды, которые победили в первых матчах Евро-2020. Нидерланды выиграли у Украины (3:2), а Австрия оказалась сильнее Северной Македонии (3:1).

Начиная с Олимпиады-1912, 19 раз встречались между собой голландцы и австрийцы (9 побед Нидерландов, 6 викторий Австрии и 4 ничьи). Очень часто в матчах между Нидерландами и Австрией много голов. Также интересно, что соперники ни разу сыграли вничью 0:0.

Интересный матч будет. Если брать глобально, нам выгоднее, чтобы голландцы выиграли. Нидерланды – главный фаворит в группе и главный претендент на первое место. А мы будем бороться за второе место. Так что, если голландцы обыграют Австрию, а мы обыграем Северную Македонию, то лобовой решающий матч у нас уже будет против австрийцев.

И в случае ничьей с Австрией с третьего места можно выйти в плей-офф? Можно. Но это все математика. Нужно все учитывать. Как мы сыграем с Северной Македонией, с Австрией, как Австрия сыграет с голландцами.

Если голландцы победят австрийцев для Украины это будет хорошо. Все будет в наших руках. И нам надо будет решать, как дальше и по какой схеме работать, но Украине для начала нужно обыграть Северную Македонию», - сказал Федецкий.

Матч Нидерланды – Австрия состоится 17-го июня. Начало встречи в 22:00.

Артем Федецкий – бывший футболист сборной Украины. Финалист Лиги Европы-2014/15 в составе «Днепра», обладатель Кубка УЕФА-2008/09 в составе «Шахтера». Четырехкратный призер чемпионатов Украины.