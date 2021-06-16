Бразилия – Перу. Прогноз на матч Артема Федецкого

Специалист поделился ожиданиями от матча Кубка Америки

  • 16.06.2021 18:08
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Бразилия – Перу. Прогноз на матч Артема Федецкого
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч Копа Америка Бразилия – Перу.

«Бразильцы в первом туре этого Копа Америка обыграли с уверенным счетом 3:0 Венесуэлу, благодаря голам Маркиньоса, Неймара и Габигола. Для Перу поединок с бразильцами будет первым на Копа Америка этого года. 

54 раза играли между собой бразильцы и перуанцы (54 победы «селесао», 7 викторий «бело-красных» и 10 ничьих).
Мне кажется, бразильцы без проблем обыграют перуанцев. Я думаю, они те же три мяча смогут забить. Сборная Бразилии всегда была приличной командой. Смена поколений у них всегда проходит без проблем. Наверняка Бразилия точно забьет в ворота Перу один мяч. Бразильцы могут забить и два гола, а может и три. Может повториться даже счет финала прошлого Копа Америка, когда Бразилия выиграла у Перу со счетом 3:1. Но, я думаю, они выиграют у перуанцев со счетом 3:0, как, кстати они победили Венесуэлу в первом туре этого Копа Америка», - сказал Федецкий.

Матч Бразилия – Перу состоится 18 июня в 03:00 по Киеву.

Артем Федецкий – бывший футболист сборной Украины. Финалист Лиги Европы-2014/15 в составе «Днепра», обладатель Кубка УЕФА-2008/09 в составе «Шахтера». Четырехкратный призер чемпионатов Украины.

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Артем Федецкий, Sport.ua

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