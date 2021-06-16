Федерер завершил борьбу на турнире в Галле

Роджер Федерер (№8 ATP) завершил борьбу на травяном турнире ATP 500 в немецком Галле.
В матче второго круга швейцарец проиграл Феликсу Оже-Альяссиму из Канады (№21 ATP).
Галле. Второй круг
Роджер Федерер (Швейцария) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:4, 3:6, 2:6
В следующем круге Оже-Альяссим сразится против Яна-Леонарда Штруффа или Давида Гирона.
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Источник — Sport.ua
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