Украина – Северная Македония. Букмекеры назвали фаворита

В четверг, 17-го июня, состоится матч второго тура группового раунда чемпионата Европы, в котором национальная сборная Украины сыграет с Северной Македонией в Бухаресте.



Букмекеры отдают больше шансов команде Андрея Шевченко. На победу «сине-желтых» можно поставить с коэффициентом 1.7, на ничью - 3.7, поражение оценено в 6.0.



Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.97. Основные тоталы – ТБ2.5 – 2.1, ТМ2.5 – 1.82.



Матч Украина – Северная Македония состоится на Национальном стадионе в Бухаресте. Начало встречи в 16:00 по Киеву.