ФОТО. Гол Похьянпало в ворота России отменен из-за офсайда

Сборная Финляндии очень быстро поразила ворота России в матче второго тура группового этапа Евро-2020.
Уже на третьей минуте Райтала сыграл на перехвате на правом фланге и навесил точно на голову Похьянпало, который нанес точный удар.
Но после совещания с видеоассистентом арбитр из Нидерландов Дэнни Маккели зафиксировал оффсайд.
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Источник — Sport.ua
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Между УЕФА и «Газпромом» подписан многомиллионный контракт.
"После того, как в среду Российскому футбольному союзу удалось добиться от УЕФА запрета на патриотический дизайн футболок украинских участников чемпионата Европы, в пятницу стало известно, что Россия отказывала критически настроенному спортивному журналисту телеканала ARD Роберту Кемпе в аккредитации на матчи в Санкт-Петербурге - и, соответственно, во въезде в авторитарную страну Путина", - пишет немецкий Bild
"Но почему путинская Россия за несколько дней до начала чемпионата Европы действует так самоуверенно и бесцеремонно по отношению к своим противникам, и портит им удовольствие от футбола? Возможно, ответ кроется в многомиллионном контракте между УЕФА и российской государственной газовой компанией "Газпром", который был подписан всего три недели назад", - предполагает издание.
"19 мая "Газпром" и УЕФА объявили о том, что они договорились о спонсорском контракте для турниров УЕФА для сборных. (...) В ответ на вопрос Bild УЕФА не стал раскрывать, на сколько миллионов евро было заключено спонсорское соглашение с российским газовым гигантом. (...) Но инсайдеры предполагают, что УЕФА улыбнулась удача в виде не менее 50 млн евро.
"Примечательно, что "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге примет целых семь матчей чемпионата Европы. Больше, чем все остальные 10 стадионов-участников, за исключением стадиона "Уэмбли" в Лондоне, - указывает издание. - (...) В интервью Bild представитель УЕФА исключил связь между спонсорским соглашением и большим количеством матчей в России. (...) При этом на сайте УЕФА (!) совершенно без стеснения говорится: "Санкт-Петербург, где находится штаб-квартира "Газпрома", удостоен чести принимать заключительный этап Трофи-тура УЕФА ЕВРО-2020 21 и 22 мая. В ходе летнего турнира Санкт-Петербург примет семь матчей".
"Главой Российского футбольного союза является Александр Дюков, председатель правления государственного нефтяного концерна "Газпром нефть", дочерней компании нового спонсора чемпионата Европы "Газпрома". Только в апреле руководитель "Газпрома" был избран членом Исполнительного комитета УЕФА".
Между УЕФА и «Газпромом» подписан многомиллионный контракт.
"После того, как в среду Российскому футбольному союзу удалось добиться от УЕФА запрета на патриотический дизайн футболок украинских участников чемпионата Европы, в пятницу стало известно, что Россия отказывала критически настроенному спортивному журналисту телеканала ARD Роберту Кемпе в аккредитации на матчи в Санкт-Петербурге - и, соответственно, во въезде в авторитарную страну Путина", - пишет немецкий Bild
"Но почему путинская Россия за несколько дней до начала чемпионата Европы действует так самоуверенно и бесцеремонно по отношению к своим противникам, и портит им удовольствие от футбола? Возможно, ответ кроется в многомиллионном контракте между УЕФА и российской государственной газовой компанией "Газпром", который был подписан всего три недели назад", - предполагает издание.
"19 мая "Газпром" и УЕФА объявили о том, что они договорились о спонсорском контракте для турниров УЕФА для сборных. (...) В ответ на вопрос Bild УЕФА не стал раскрывать, на сколько миллионов евро было заключено спонсорское соглашение с российским газовым гигантом. (...) Но инсайдеры предполагают, что УЕФА улыбнулась удача в виде не менее 50 млн евро.
"Примечательно, что "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге примет целых семь матчей чемпионата Европы. Больше, чем все остальные 10 стадионов-участников, за исключением стадиона "Уэмбли" в Лондоне, - указывает издание. - (...) В интервью Bild представитель УЕФА исключил связь между спонсорским соглашением и большим количеством матчей в России. (...) При этом на сайте УЕФА (!) совершенно без стеснения говорится: "Санкт-Петербург, где находится штаб-квартира "Газпрома", удостоен чести принимать заключительный этап Трофи-тура УЕФА ЕВРО-2020 21 и 22 мая. В ходе летнего турнира Санкт-Петербург примет семь матчей".
"Главой Российского футбольного союза является Александр Дюков, председатель правления государственного нефтяного концерна "Газпром нефть", дочерней компании нового спонсора чемпионата Европы "Газпрома". Только в апреле руководитель "Газпрома" был избран членом Исполнительного комитета УЕФА".
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