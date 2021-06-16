ФОТО. Гол Похьянпало в ворота России отменен из-за офсайда

Начало встречи вышло жарким

  • 16.06.2021 16:28
  • 4761 просмотр
  • 5 комментариев
ФОТО. Гол Похьянпало в ворота России отменен из-за офсайда
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Финляндии очень быстро поразила ворота России в матче второго тура группового этапа Евро-2020.
  
Уже на третьей минуте Райтала сыграл на перехвате на правом фланге и навесил точно на голову Похьянпало, который нанес точный удар.

Но после совещания с видеоассистентом арбитр из Нидерландов Дэнни Маккели зафиксировал оффсайд.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 16.06.2021 18:13
    0
    zzg77, 16.06.2021 17:03
    Когда нам забивали второй мяч, был более явный офсайд!
    православний ногомяч довів сьогодні своє вЯлічіє... знову не без допомоги грошей...
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 16.06.2021 18:12
    +1
    Нужно что-то делать с этими миллиметровыми офсайдами. Гол-то совершенно рабочий, это не про офсайд типа "получил полметра форы при забеге" или "стал у ворот, подставил голову". Правила есть правила, конечно, но и Газпром есть Газпром...
    Ссылка
    dnicka
    online
      dnicka, 16.06.2021 18:06
    +1
    Кацапов вытягивают за уши...
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 16.06.2021 17:03
    0
    Когда нам забивали второй мяч, был более явный офсайд!
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 16.06.2021 16:59
    +5
    Путин купил себе чемпионат Европы.
    Между УЕФА и «Газпромом» подписан многомиллионный контракт.
    "После того, как в среду Российскому футбольному союзу удалось добиться от УЕФА запрета на патриотический дизайн футболок украинских участников чемпионата Европы, в пятницу стало известно, что Россия отказывала критически настроенному спортивному журналисту телеканала ARD Роберту Кемпе в аккредитации на матчи в Санкт-Петербурге - и, соответственно, во въезде в авторитарную страну Путина", - пишет немецкий Bild
    "Но почему путинская Россия за несколько дней до начала чемпионата Европы действует так самоуверенно и бесцеремонно по отношению к своим противникам, и портит им удовольствие от футбола? Возможно, ответ кроется в многомиллионном контракте между УЕФА и российской государственной газовой компанией "Газпром", который был подписан всего три недели назад", - предполагает издание.
    "19 мая "Газпром" и УЕФА объявили о том, что они договорились о спонсорском контракте для турниров УЕФА для сборных. (...) В ответ на вопрос Bild УЕФА не стал раскрывать, на сколько миллионов евро было заключено спонсорское соглашение с российским газовым гигантом. (...) Но инсайдеры предполагают, что УЕФА улыбнулась удача в виде не менее 50 млн евро.
    "Примечательно, что "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге примет целых семь матчей чемпионата Европы. Больше, чем все остальные 10 стадионов-участников, за исключением стадиона "Уэмбли" в Лондоне, - указывает издание. - (...) В интервью Bild представитель УЕФА исключил связь между спонсорским соглашением и большим количеством матчей в России. (...) При этом на сайте УЕФА (!) совершенно без стеснения говорится: "Санкт-Петербург, где находится штаб-квартира "Газпрома", удостоен чести принимать заключительный этап Трофи-тура УЕФА ЕВРО-2020 21 и 22 мая. В ходе летнего турнира Санкт-Петербург примет семь матчей".
    "Главой Российского футбольного союза является Александр Дюков, председатель правления государственного нефтяного концерна "Газпром нефть", дочерней компании нового спонсора чемпионата Европы "Газпрома". Только в апреле руководитель "Газпрома" был избран членом Исполнительного комитета УЕФА".
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 16.06.2021 16:59
    +5
    Путин купил себе чемпионат Европы.
    Между УЕФА и «Газпромом» подписан многомиллионный контракт.
    "После того, как в среду Российскому футбольному союзу удалось добиться от УЕФА запрета на патриотический дизайн футболок украинских участников чемпионата Европы, в пятницу стало известно, что Россия отказывала критически настроенному спортивному журналисту телеканала ARD Роберту Кемпе в аккредитации на матчи в Санкт-Петербурге - и, соответственно, во въезде в авторитарную страну Путина", - пишет немецкий Bild
    "Но почему путинская Россия за несколько дней до начала чемпионата Европы действует так самоуверенно и бесцеремонно по отношению к своим противникам, и портит им удовольствие от футбола? Возможно, ответ кроется в многомиллионном контракте между УЕФА и российской государственной газовой компанией "Газпром", который был подписан всего три недели назад", - предполагает издание.
    "19 мая "Газпром" и УЕФА объявили о том, что они договорились о спонсорском контракте для турниров УЕФА для сборных. (...) В ответ на вопрос Bild УЕФА не стал раскрывать, на сколько миллионов евро было заключено спонсорское соглашение с российским газовым гигантом. (...) Но инсайдеры предполагают, что УЕФА улыбнулась удача в виде не менее 50 млн евро.
    "Примечательно, что "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге примет целых семь матчей чемпионата Европы. Больше, чем все остальные 10 стадионов-участников, за исключением стадиона "Уэмбли" в Лондоне, - указывает издание. - (...) В интервью Bild представитель УЕФА исключил связь между спонсорским соглашением и большим количеством матчей в России. (...) При этом на сайте УЕФА (!) совершенно без стеснения говорится: "Санкт-Петербург, где находится штаб-квартира "Газпрома", удостоен чести принимать заключительный этап Трофи-тура УЕФА ЕВРО-2020 21 и 22 мая. В ходе летнего турнира Санкт-Петербург примет семь матчей".
    "Главой Российского футбольного союза является Александр Дюков, председатель правления государственного нефтяного концерна "Газпром нефть", дочерней компании нового спонсора чемпионата Европы "Газпрома". Только в апреле руководитель "Газпрома" был избран членом Исполнительного комитета УЕФА".
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 16.06.2021 18:12
    +1
    Нужно что-то делать с этими миллиметровыми офсайдами. Гол-то совершенно рабочий, это не про офсайд типа "получил полметра форы при забеге" или "стал у ворот, подставил голову". Правила есть правила, конечно, но и Газпром есть Газпром...
    Ссылка
    dnicka
    online
      dnicka, 16.06.2021 18:06
    +1
    Кацапов вытягивают за уши...
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 16.06.2021 18:13
    0
    zzg77, 16.06.2021 17:03
    Когда нам забивали второй мяч, был более явный офсайд!
    православний ногомяч довів сьогодні своє вЯлічіє... знову не без допомоги грошей...
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 16.06.2021 17:03
    0
    Когда нам забивали второй мяч, был более явный офсайд!
    Ссылка
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