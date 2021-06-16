Экс-четвертая ракетка мира приняла решение о завершении карьеры в 29 лет

Нидерландская теннисистка Кики Бертенс приняла решение завершить карьеру в текущем сезоне.

Причина заключается в том, что после операции на ахилловом сухожилии теннисистка не смогла вернуться на свой прежний уровень. По словам теннисистки, она продолжает отдаваться спорту, как и раньше, но не получает удовлетворения от полученных результатов.

Бертенс планирует выступить на Олимпийских играх, а потом примет решение, играть ли дальше.

29-летняя Бертенс – бывшая четвертая ракетка мира, победительница 10 турниров WTA, полуфиналистка Ролан Гаррос-2016. За карьеру заработала более 11 миллионов долларов призовых.