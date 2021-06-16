Экс-четвертая ракетка мира приняла решение о завершении карьеры в 29 лет

Нидерландская теннисистка Кики Бертенс приняла решение завершить карьеру в текущем сезоне.
Причина заключается в том, что после операции на ахилловом сухожилии теннисистка не смогла вернуться на свой прежний уровень. По словам теннисистки, она продолжает отдаваться спорту, как и раньше, но не получает удовлетворения от полученных результатов.
Бертенс планирует выступить на Олимпийских играх, а потом примет решение, играть ли дальше.
29-летняя Бертенс – бывшая четвертая ракетка мира, победительница 10 турниров WTA, полуфиналистка Ролан Гаррос-2016. За карьеру заработала более 11 миллионов долларов призовых.
Источник — Instagram
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