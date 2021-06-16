ФОТО. Сборная Украины готовится к поединку против Северной Македонии

В среду, 16 июня, сборная Украины провела тренировку под руководством главного тренера Андрея Шевченко.
Украинская команда готовится к поединку группового этапа Евро-2020 против Северной Македонии.
Матч Украина — Северная Македония состоится в четверг, 17 июня, в 16:00 по киевскому времени.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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