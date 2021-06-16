Возрастной лидер, низкооплачиваемый тренер и победа над Германией

17 июня во втором туре группового этапа Евро-2020 сборная Украины сыграет против национальной команды Северной Македонии. Этот соперник – явно не чета сборной Нидерландов, с которой украинцы схлестнулись в первом туре. Но и называть эту команду мальчиками для битья, а тем более недооценивать, тоже нельзя. Потому что балканцам, в отличие от нас, как раз, терять нечего – они приехали на Евро просто себя показать и на других посмотреть. Кстати, в истории этой национальной сборной есть победа с хоккейным счетом 11:1, добытая в далеком 1996 году над Лихтенштейном. Мелочь, а наверняка приятно. У нашей сборной таких крупных побед пока нет. Что из себя представляет сейчас эта сборная – вашему вниманию.

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О том, как сборная Северной Македонии попала на Евро-2020, уже было сказано много. Повторяться нет смысла. Отмечу в данном случае не столько сам факт попадания на главный континентальный форум по «профсоюзной путевке» (через «сито» Лиги Наций) доселе не хватающей звезд с небосклона сборной, сколько ее прогресс за последние два года.

До поездки на Евро-2020 македонцы во всех турнирах выдали восьми матчевую беспроигрышную серию. Отбор на ЧМ-2022 команда начала тоже неплохо: две победы и поражение. Причем одна из этих побед одержана над сборной Германии. На выезде (2:1). Многие специалисты итог той встречи однозначно оценили, как сенсацию, но те, кто видел игру, с расхожим мнением могут не согласиться. Возможно, недооценка со стороны Бундестим в том матче и была, но минимальная, а на итоговый результат повлияла не столько слабая игра немцев, сколько сильная и дисциплинированная игра «красных львов».

Наверное, именно в дисциплине и порядке кроется главная сила нынешней сборной Северной Македонии. И благодарить за такое ощутимое и сравнительно быстрое превращение гадкого футбольного утенка, ну, если и не в лебедя, то, во всяком случае, в оперившегося селезня, нужно главного тренера команды. Именно с приходом на тренерский мостик «красно-желтых» Игора Ангеловски и началась эта приятная для тамошних болельщиков трансформация.

Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Ангеловски

Украинские любители футбола вряд ли много знают об этом специалисте. По правде говоря, о нем и македонские болельщики до поры до времени знали немного. Даже по невысоким меркам македонского чемпионата – а он выступал именно там в бытность игроком, на позиции полузащитника, Ангеловски был посредственным исполнителем. Его главный трофей в качестве игрока – победа в Кубке Македонии в составе некоей «Цементарницы» в 2003 году. На футбольную «пенсию» он ушел сравнительно рано – в 32 года. Но из футбола не ушел – занял административную должность в ФК «Работнички» (спортивный директор). Возможно, он до сих пор трудился бы на этой должности в команде из Скопье, если бы вдруг клубные руководители не затеяли тренерскую чистку. Почему-то именно Ангеловски был назначен временным тренером. И он задержался во главе команды на два сезона. За это время «Работнички» выиграли чемпионат Македонии и два Кубка.

Его заметили боссы тамошней федерации и предложили войти в тренировочный лагерь национальной сборной. В качестве ассистента серба Друловича. Любинко не долго тренировал македонцев: за неудовлетворительные результаты сборной ему быстро указали на дверь, а на его место поставили Ангеловски. Так в 39 лет Игор возглавил национальную сборную своей страны. Кстати, Ангеловски – второй самый молодой наставник сборной на нынешнем чемпионате Европы (первый – наш Андрей Шевченко, которого Ангеловски старше всего на несколько месяцев). С назначением Ангеловски в федерации попали в яблочко: молодой тренер сумел сплотить и мотивировать игроков, уговорил Пандева не завершать карьеру в сборной, и как следствие – сборная Северной Македонии впервые в своей истории попала на чемпионат континента.

По неофициальным данным, Игор Ангеловски – самый низкооплачиваемый тренер Евро-2020. Его годовая зарплата – 90 тысяч евро. Для сравнения: коллега Ангеловски по группе С Евро-2020 – наставник сборной Нидерландов де Бур, примерно такие же деньги получает за полторы недели.

Тем не менее, Ангеловски очень дорожит своей должностью. Дорожит тренером и футбольная ассоциация, продлившая в прошлом году контракт с наставником.

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Излюбленная тактическая схема главного тренера «красно-желтых» - 5-3-2. Он старается насыщать по максимуму оборонные порядки команды: в центре – сразу три защитника плюс по краям латерали. Обороне активно помогают игроки середины поля. Ну и в атаке главное действующее лицо – конечно же, Горан Пандев. При атаке игровая модель македонцев трансформируется в 3-5-2. Иногда Ангеловски может сыграть и в четыре защитника с одним нападающим: 4-2-3-1.

Несмотря на то, что сборную Северной Македонии отождествляют, как правило, с Пандевым, в команде есть и другие квалифицированные исполнители. Основной вратарь команды – голкипер «Райо Вальекано» Димитриевски, отыгравший от звонка до звонка в отборе на Евро-2020. Кстати, в испанском чемпионате у него хорошие показатели: пропустил 27 мячей в 28 матчах.

В защите выделяются Алиоски из английского «Лидса», играющий по всей левой бровке, и его коллега по правому краю Ристовски из хорватского «Динамо». Выбор на место центрбеков следующий: Муслиу, Велкоски, Ристевски и Бейтуляй.

Средняя линия команды – наиболее звездная (если не считать Пандева). Там действуют Барди из «Леванте», Николов из «Лечче», Элмас из «Наполи». Но главная роль, все же, принадлежит Адеми из загребского «Динамо», который исполняет роль нечто вроде нашего Шапаренко.

Ну и линия атаки – это, естественно, легендарный Горан Пандев из «Дженоа». 37-летний форвард выиграл на клубном уровне очень многое. Включительно с Лигой чемпионов. Сбылась его мечта и как игрока сборной – он со своей национальной командой попал на крупный международный форум. Именно Горан вел за собой своих партнеров и в отборе на Евро-2020, и в плей-офф. На его счету – решающий гол в ворота сборной Грузии, который и вывел македонцев на Евро. После того матча растроганный Пандев не скрывал слез. Скорее всего, по окончании Евро-2020 ветеран объявит о завершении карьеры в сборной.

Getty Images/Global Images Ukraine. Горан Пандев и Давид Алаба

Интересно, что Пандев является собственником и основателем футбольного клуба «Академия Пандева», который играет в высшем дивизионе Северной Македонии. Клуб был основан в 2010 году. С тех пор прошел все ступени тамошнего профессионального футбола. Главное его достижение – победа в финале Кубка страны в 2019 году.

Компанию Горану в атаке составляет Трайковски, а также на этой позиции может сыграть и молодой Элмас, которого в Македонии называют наследником Пандева.

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Накануне старта на Евро-2020 Игор Ангеловски сказал следующее: «Мы можем считаться аутсайдерами турнира, но нас это не беспокоит. Напротив, дает дополнительную мотивацию». Тем самым наставник подтвердил расхожее мнение, что македонцы приехали на ЧЕ скорее набираться опыта, нежели решать турнирные задачи. Первый блин для его команды оказался комом.

Северная Македония встречалась с Австрией в отборе на Евро. И тогда оба поединка закончились поражением для «красных львов». Накануне третьей игры против команды Фоды, которая стала исторической для балканцев, первой на чемпионатах Европы, и тренер команды, и многие его подопечные признавались, что сделали с тех поражений надлежащие выводы. И что, мол, третий раз подряд они уж точно не проиграют. Но все получилось так, как и раньше.

Ангеловски выбрал абсолютно прогнозированную схему на игру – 5-3-2. Собственно, по такой модели македонцы играют всегда против серьезных соперников. В воротах – Димитриевски, пятерка защитников – Муслиу, Ристовски, Велкоски, Алиоски и неожиданно Николов, трио в центре поля - Барди, Адеми, Элмаз, и два игрока атаки – Трайковски и Пандев.

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Игра получилась не особо динамичной, но достаточно интересной. Первыми открыли счет австрийцы – защитник Лайнер сыграл как заправский форвард, приняв непростую передачу и отправил мяч в сетку. Инициативой больше владели подопечные Фоды, но забили македонцы. Гол довольно курьезный, так как ошиблись и защитники Австрии, да и голкипер, но, тем не менее, исторический гол Северной Македонии на Евро состоялся. И его автором стал, кто бы вы подумали – ну конечно же, Пандев. Собственно, в этом и есть настоящая историческая справедливость. Да и просто человеческая. Лучший футболист в истории страны буквально «затащил» свою команду на Евро, ему и лавры автора первого гола.

На перерыв пошли с 1:1. Во втором тайме Пандев имел еще один неплохой момент, но в этот раз пробил выше ворот. А вот австрийцы свои моменты (два) реализовали в концовке встречи. И в итоге победили 3:1. Победили справедливо и закономерно. Македонцы запомнились желанием и старанием в атаке, но вот в защите налажали конкретно. Для успешного итога этого арсенала оказалось недостаточно.