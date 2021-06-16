ВИДЕО. Роналду бьет рекорды, у Франции первая победа, ставим на Италию

1. Арсенал готов сделать предложение по Соломону

2. Роналду установил рекорд

3. Франция обыграла Германию не забив

4. Прогноз на матч Италия - Швейцария

Эти и другие важные новости дня смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.