Роман ЯРЕМЧУК: «Это будет один из самых сложных матчей для сборной Украины»

Форвард сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от поединка Евро-2020 против Северной Македонии.
«Я думаю, что это будет один из самых сложных матчей для сборной Украины. Многие команды недооценивают Северную Македонию и нам нужно просто сконцентрироваться на своей игре, уважать соперника, быть агрессивными и только тогда мы получим очки.
У Северной Македонии нет таких футболистов как Депай, Вейналдум, де Йонг, где Лигт, но у них есть командный дух. Вижу, что у них есть идея на футбольном поле, они борются за что-то. Это будет сложный матч», — считает Яремчук.
Матч Украина — Северная Македония состоится в четверг, 17 июня.
Источник — Футбол 1/2/3
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