Роман ЯРЕМЧУК: «Это будет один из самых сложных матчей для сборной Украины»

Форвард поделился ожиданиями от поединка с Северной Македонией

  • 16.06.2021 12:56
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  • 1 комментарий
Роман ЯРЕМЧУК: «Это будет один из самых сложных матчей для сборной Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от поединка Евро-2020 против Северной Македонии.

«Я думаю, что это будет один из самых сложных матчей для сборной Украины. Многие команды недооценивают Северную Македонию и нам нужно просто сконцентрироваться на своей игре, уважать соперника, быть агрессивными и только тогда мы получим очки.

У Северной Македонии нет таких футболистов как Депай, Вейналдум, де Йонг, где Лигт, но у них есть командный дух. Вижу, что у них есть идея на футбольном поле, они борются за что-то. Это будет сложный матч», — считает Яремчук.

Матч Украина — Северная Македония состоится в четверг, 17 июня.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    AЛВ
    online
      AЛВ, 16.06.2021 13:19
    0
    Вперед до ПЕРЕМОГИ.!!! УКРАЇНА разом з ВАМИ.!!!
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 16.06.2021 13:19
    0
    Вперед до ПЕРЕМОГИ.!!! УКРАЇНА разом з ВАМИ.!!!
    Ссылка
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