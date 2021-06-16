Виктор СКРИПНИК: «С людьми определимся под конец сбора»

Наставник «Зари» рассказал о подготовке команды к новому сезону

  • 16.06.2021 12:37
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Виктор СКРИПНИК: «С людьми определимся под конец сбора»
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник дал комментарий после выхода команды из отпуска.

- Какой график ждет в ближайшие дни?
- До 24 числа мы тренируемся на базе в Запорожье. Работа будет рутинной и футболистам нравится такая работа не очень, но без этого никуда. В первый день была одна тренировка. Теперь тренировки будут двухразовыми. Запланирована контрольная игра с «Александрией» 23 числа. По времени еще четкой определенности нет. Все будет зависеть от погоды. Сейчас разговариваем и обсуждаем время начала, так как александрийцам нужно приехать в Запорожье и спланировать обратный путь. Мы скооперируемся и согласуем точное время, которое будет для всех максимально удобным.

- Как настроение у ребят после выхода из отпуска?
- Все ребята находятся в отличном настроении. Отпуск закончился, футболисты приступили к тренировкам. Есть ребята, у которых заканчиваются контракты, с ними в ближайшее время будет определенность.

- Цель первого сбора традиционная? Восстановить физические кондиции?
- Да. «Велосипед» придумывать не будем. Еще раз подчеркну, что это будет та работа, которая важна и без которой никуда. Плюс, будет и медицинский осмотр. Должен быть постоянный контроль. А под конец этого сбора будем определяться с людьми, которые отправятся с нами в Турцию.

- В наше расположение прибыли трое новичков. Познакомились лично с футболистами? Хотелось бы по несколько слов о них услышать от вас лично.
- Безусловно, я детально был знаком с их футбольной биографией. К примеру, того же Булецу я хотел видеть и ранее в команде. Рад, что ребята к нам присоединились. Они смогут закрыть определенные позиции. И, конечно, Макс Имереков – это уже аксакал в украинском футболе. Наш бывший конкурент, а теперь наш игрок. Рад, что он с нами.

- О первом сборе мы поговорили. Какие цели ставите на второй сбор перед ребятами?
- Планируем грамотно подготовиться к чемпионату. Это главное. К нам присоединяются новые люди, плюс есть надежда на молодежь. Необходимо, чтобы они как можно быстрее интегрировались в команду.

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Источник — ФК Заря

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