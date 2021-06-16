Украина — Северная Македония. Прогноз на матч Артема Федецкого

Специалист поделился ожиданиями от матча Евро-2020

  • 16.06.2021 12:26
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Украина — Северная Македония. Прогноз на матч Артема Федецкого
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч Евро-2020 Украина – Северная Македония.

«Сборная Украины в первом матче Евро-2020 проиграла Нидерландам со счетом 2:3, а Северная Македония уступила Австрии со счетом 1:3. Первый тур в группе С получился голевым. После первого тура Нидерланды и Австрия имеют по три очка в активе, а Украина и Северная Македония еще не набирали баллов.

В плане стартового состава сборной Украины на матч второго тура, думаю, кардинальных изменений не будет. Понятно, что мы будем играть с Северной Македонией первым номером. Сборная Украины сыграет в тот футбол, который любит играть, к которому она нас приучила. Это атакующий, кобминационный футбол! Украина будет владеть инициативой на поле. Мне кажется, Северная Македония будет играть больше от обороны, на контратаках.

Украине больше нельзя делать осечек, потому что осечка в этом матче может быть фатальной. В матче с Северной Македонией украинской сборной нужна только победа. Я думаю, Украина победит со счетом 2:0. Хотя нам подойдет победа с любым счетом», - сказал Федецкий.

Матч Украина – Северная Македония состоится 17-го июня. Начало встречи в 16:00.

Артем Федецкий – бывший футболист сборной Украины. Финалист Лиги Европы-2014/15 в составе «Днепра», обладатель Кубка УЕФА-2008/09 в составе «Шахтера». Четырехкратный призер чемпионатов Украины.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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