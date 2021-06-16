Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шева — победитель. Но Северной Македонии терять нечего»

Специалист поделился ожиданиями от матча Евро-2020

  • 16.06.2021 12:18
  • 1526 просмотров
  • 2 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шева — победитель. Но Северной Македонии терять нечего»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился ожиданиями от поединка Евро-2020 Украина — Северная Македония.

«Андрей Шевченко должен поддерживать и свое состояние и ребят, потому что ребята будут точно смотреть на тренера, потому что, если будут трястись или плакать, или ныть — тут уже можно даже и Северной Македонии проиграть или вничью сыграть.

В общем, от тренера очень много реально зависит, даже если он ничего не будет делать. Реально, это важно, может даже тренер не заметить. Они даже могут сами не знать, но вот чутье или чувство оно, конечно, передается.

Тем более Шева — победитель, поэтому, я надеюсь, пройдем Северную Македонию. Когда ты уже играешь первый номером, а первый номер — это уже совсем другое настроение и настрой на игру.

Северной Македонии терять нечего. Они гол забили, Пандев, он и так заканчивал, ну еще раз. Подумаешь, проиграют, скажут, мы в первый раз… Самое сложное — это когда нужно выиграть. Отсюда, кстати, волнение может быть. На скоростях нужно уметь играть. Самое плохое, что Северная Македония играет на «разбивание» игры. Просто они «разбивают» игры, а дальше — как получится. Сейчас многие команды этим занимаются. Особенно в первом туре на Евро, я же сказал, что можно даже не смотреть», — считает Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(10 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 16.06.2021 12:45
    0
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    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 16.06.2021 12:45
    -2
    победитель чего?
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 16.06.2021 12:45
    0
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