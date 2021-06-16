Два клуба отказались от участия во Второй лиге

«Львов-2» и «Рух-2» не будут играть в третьем дивизионе

  • 16.06.2021 12:20
  • 3184 просмотра
  • 1 комментарий
Два клуба отказались от участия во Второй лиге
© ФК Львов

Руководство элитных ФК «Львов» «Рух» решило отказаться от участия их молодежных команд в чемпионате Украины во Второй лиге.

По имеющейся информации, на этот вердикт повлияло то, что клубам УПЛ в этих соревнованиях запрещено использовать одну заявку.

Окончательный список участников Второй лиги будет утвержден на Конференции ПФЛ 24 июня.

Уже точно можно сказать, что впервые будут выступать на таком уровне дебютанты – «Mункач» (Mукачево), «ЛНЗ»(Лебедин), «Левый берег» (Киев) и «Карпаты» (Львов), в минувшем сезоне игравшие в первенстве ААФУ.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    нестор
    online
      нестор, 16.06.2021 12:25
    -1
    Та найдут опять каких нибудь колбасников или аграриев.
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