Два клуба отказались от участия во Второй лиге

Руководство элитных ФК «Львов» «Рух» решило отказаться от участия их молодежных команд в чемпионате Украины во Второй лиге.

По имеющейся информации, на этот вердикт повлияло то, что клубам УПЛ в этих соревнованиях запрещено использовать одну заявку.

Окончательный список участников Второй лиги будет утвержден на Конференции ПФЛ 24 июня.

Уже точно можно сказать, что впервые будут выступать на таком уровне дебютанты – «Mункач» (Mукачево), «ЛНЗ»(Лебедин), «Левый берег» (Киев) и «Карпаты» (Львов), в минувшем сезоне игравшие в первенстве ААФУ.