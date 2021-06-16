Металл проявляет интерес к капитану Металлурга

Второлиговый «Металлург» 26 июня начнет подготовку к новому сезону. Все сборы пройдут в Запорожье. Запланированы семь контрольных матчей с командами из соседних областей.
«Металлург» покинули капитан команды Эдуард Сарапий, забивший в минувшем сезоне десять голов в 19 поединках, к которому проявляет интерес харьковский «Металл», и Владислав Бобров (12 матчей, два гола).
Еще пять футболистов, у которых контракты с клубом заканчиваются 30 июня, до сих пор не определились, останутся в Запорожье или продолжат карьеру в других командах.
Напомним, что в минувшем чемпионате Украине во Второй лиге «Mеталлург» занял третье место в группе «Б», набрав 43 очка.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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В следующем сезоне будут играть опять Кристалл и Кремень в условной зоне Левобережья. Плюс Таврия и Энергия с новыми амбициями. А раз трансформации лиг закончатся, то и выходить выше будет одна команда.
Гоп-стоп...
В следующем сезоне будут играть опять Кристалл и Кремень в условной зоне Левобережья. Плюс Таврия и Энергия с новыми амбициями. А раз трансформации лиг закончатся, то и выходить выше будет одна команда.
Гоп-стоп...
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