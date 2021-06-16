Металл проявляет интерес к капитану Металлурга

Эдуард Сарапий может перейти в харьковский клуб

  • 16.06.2021 12:03
  • 1515 просмотров
  • 3 комментария
Металл проявляет интерес к капитану Металлурга
© ФК Металлург Запорожье. Эдуард Сарапий

Второлиговый «Металлург» 26 июня начнет подготовку к новому сезону. Все сборы пройдут в Запорожье. Запланированы семь контрольных матчей с командами из соседних областей.

«Металлург» покинули капитан команды Эдуард Сарапий, забивший в минувшем сезоне десять голов в 19 поединках, к которому проявляет интерес харьковский «Металл», и Владислав Бобров (12 матчей, два гола).

Еще пять футболистов, у которых контракты с клубом заканчиваются 30 июня, до сих пор не определились, останутся в Запорожье или продолжат карьеру в других командах.

Напомним, что в минувшем чемпионате Украине во Второй лиге «Mеталлург» занял третье место в группе «Б», набрав 43 очка.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 16.06.2021 13:23
    0
    Бухгалтерия Бухгалтерия, 16.06.2021 13:15
    А читали новость, что Николаев может сняться с первой лиги, у них "беда" с финансированием. А так же, что Металлист 1925 в суперлиге заменят перволиговым Металлом. Итого появится вакансия для 1-2 команд. Буду "ржать" если Металлург ЗП снова поднимется в первую лигу из-за отказа Николаева или Металла.
    Тогда шансов больше будет у Кременя
    Ссылка
    Бухгалтерия Бухгалтерия
    online
      Бухгалтерия Бухгалтерия, 16.06.2021 13:15
    0
    А читали новость, что Николаев может сняться с первой лиги, у них "беда" с финансированием. А так же, что Металлист 1925 в суперлиге заменят перволиговым Металлом. Итого появится вакансия для 1-2 команд. Буду "ржать" если Металлург ЗП снова поднимется в первую лигу из-за отказа Николаева или Металла.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 16.06.2021 12:22
    +1
    Опять кузня кадров и вечная Вторая лига...
    В следующем сезоне будут играть опять Кристалл и Кремень в условной зоне Левобережья. Плюс Таврия и Энергия с новыми амбициями. А раз трансформации лиг закончатся, то и выходить выше будет одна команда.
    Гоп-стоп...
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 16.06.2021 12:22
    +1
    Опять кузня кадров и вечная Вторая лига...
    В следующем сезоне будут играть опять Кристалл и Кремень в условной зоне Левобережья. Плюс Таврия и Энергия с новыми амбициями. А раз трансформации лиг закончатся, то и выходить выше будет одна команда.
    Гоп-стоп...
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 16.06.2021 13:23
    0
    Бухгалтерия Бухгалтерия, 16.06.2021 13:15
    А читали новость, что Николаев может сняться с первой лиги, у них "беда" с финансированием. А так же, что Металлист 1925 в суперлиге заменят перволиговым Металлом. Итого появится вакансия для 1-2 команд. Буду "ржать" если Металлург ЗП снова поднимется в первую лигу из-за отказа Николаева или Металла.
    Тогда шансов больше будет у Кременя
    Ссылка
    Бухгалтерия Бухгалтерия
    online
      Бухгалтерия Бухгалтерия, 16.06.2021 13:15
    0
    А читали новость, что Николаев может сняться с первой лиги, у них "беда" с финансированием. А так же, что Металлист 1925 в суперлиге заменят перволиговым Металлом. Итого появится вакансия для 1-2 команд. Буду "ржать" если Металлург ЗП снова поднимется в первую лигу из-за отказа Николаева или Металла.
    Ссылка
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