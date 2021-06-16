Кане дебютировал за сборную Мали

Футболист «Ворсклы» хорошо выглядел в составе своей национальной команды

  • 16.06.2021 11:49
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Кане дебютировал за сборную Мали
© ФК Ворскла. Ибрахим Кане

Дебют в составе главной футбольной команды Мали для полузащитника «Ворсклы» Ибрахима Кане не стал случайным. Это результат упорного труда и огромного желания игрока расти профессионально. Тренеры сборной давно следили за игроком, и вот, наконец, первые шаги сделаны.

«Ибра» сыграл стартовые 45 минут товарищеской встрече против сильной команды Туниса и запомнился эффективными действиями на поле. Малийцы, однако, по ходу игры потеряли из-за повторных предупреждений двух своих исполнителей и вынуждены были доигрывать поединок вдевятером. В конце концов, уступили 0:1.

Вскоре Кане присоединится к своим партнерам по команде в Полтаве. «Ворскла» выходит из отпуска 18 июня. До 26 июня подопечные Юрия Максимова работать в Полтаве, после чего отправятся на учебно-тренировочный сбор в Закарпатье.

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Источник — ФК Ворскла

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