Кане дебютировал за сборную Мали

Дебют в составе главной футбольной команды Мали для полузащитника «Ворсклы» Ибрахима Кане не стал случайным. Это результат упорного труда и огромного желания игрока расти профессионально. Тренеры сборной давно следили за игроком, и вот, наконец, первые шаги сделаны.

«Ибра» сыграл стартовые 45 минут товарищеской встрече против сильной команды Туниса и запомнился эффективными действиями на поле. Малийцы, однако, по ходу игры потеряли из-за повторных предупреждений двух своих исполнителей и вынуждены были доигрывать поединок вдевятером. В конце концов, уступили 0:1.

Вскоре Кане присоединится к своим партнерам по команде в Полтаве. «Ворскла» выходит из отпуска 18 июня. До 26 июня подопечные Юрия Максимова работать в Полтаве, после чего отправятся на учебно-тренировочный сбор в Закарпатье.