Сергей КРАВЧЕНКО: «Самый ужасный момент — ситуация с Эриксеном»

38-летний украинский полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко поделился мнением о самом страшном моменте Евро-2020.

«Самый ужасный момент первого тура — это ситуация с Кристианом Эриксеном. Конечно, это страшно. Слава Богу, что все так закончилось, и я желаю ему здоровья и возвращения в футбол. Он очень сильный полузащитник. Датчане, кстати, вообще не по делу проиграли Финляндии, но я все равно считаю, что у команд, которые больше работают с мячом, выше шансы на успех. Статистика это доказывает. Надеюсь, что выйдут из группы и хорваты, в составе которых не перестает удивлять Лука Модрич. В поединке с англичанами он сыграл с браком в 6% — просто фантастика. При этом для Модрича это был 60-й (!) матч в этом сезоне», — считает Кравченко.