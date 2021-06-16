Сергей КРАВЧЕНКО: «Самый ужасный момент — ситуация с Эриксеном»

Специалист поделился мнением о Евро-2020

  • 16.06.2021 11:27
  • 363 просмотра
  • 1 комментарий
Сергей КРАВЧЕНКО: «Самый ужасный момент — ситуация с Эриксеном»
© Getty Images/Global Images Ukraine

38-летний украинский полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко поделился мнением о самом страшном моменте Евро-2020.

«Самый ужасный момент первого тура — это ситуация с Кристианом Эриксеном. Конечно, это страшно. Слава Богу, что все так закончилось, и я желаю ему здоровья и возвращения в футбол. Он очень сильный полузащитник. Датчане, кстати, вообще не по делу проиграли Финляндии, но я все равно считаю, что у команд, которые больше работают с мячом, выше шансы на успех. Статистика это доказывает. Надеюсь, что выйдут из группы и хорваты, в составе которых не перестает удивлять Лука Модрич. В поединке с англичанами он сыграл с браком в 6% — просто фантастика. При этом для Модрича это был 60-й (!) матч в этом сезоне», — считает Кравченко.

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Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
    Олександр Каплуненко
    online
      Олександр Каплуненко, 16.06.2021 12:13
    0
    "...що у команд, які більше працюють з м'ячем, вище шанси на успіх..." - хи-хи... саме це хибне твердження вчора з "успіхом" спростували німці з французами
    Ссылка
    Олександр Каплуненко
    online
      Олександр Каплуненко, 16.06.2021 12:13
    0
    "...що у команд, які більше працюють з м'ячем, вище шанси на успіх..." - хи-хи... саме це хибне твердження вчора з "успіхом" спростували німці з французами
    Ссылка
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