Элина Свитолина – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) начнет борьбу в основной сетке травяного турнира WTA 500 в Берлине.



В матче второго круга украинка сразится против россиянки Екатерины Александровой (№34 WTA). Встреча пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия Свитолина Александрова 1-й круг - Калинская (6-3 6-2) №108 WTA

Ранее теннисистки встречались четыре раза, украинка выиграла все поединки.



Победительница матча в 1/4 финала сразится против Белинды Бенчич из Швейцарии (№12 WTA) или Петры Мартич из Хорватии (№25 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА