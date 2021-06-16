Элина Свитолина – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) начнет борьбу в основной сетке травяного турнира WTA 500 в Берлине.
В матче второго круга украинка сразится против россиянки Екатерины Александровой (№34 WTA). Встреча пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Александрова
|1-й круг
|-
|Калинская (6-3 6-2) №108 WTA
Ранее теннисистки встречались четыре раза, украинка выиграла все поединки.
Победительница матча в 1/4 финала сразится против Белинды Бенчич из Швейцарии (№12 WTA) или Петры Мартич из Хорватии (№25 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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