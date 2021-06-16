Элина Свитолина – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Берлине

  • 16.06.2021 12:00
  • 2856 просмотров
  • 4 комментария
Элина Свитолина – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

16 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) начнет борьбу в основной сетке травяного турнира WTA 500 в Берлине.
 
В матче второго круга украинка сразится против россиянки Екатерины Александровой (№34 WTA). Встреча пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия  Свитолина   Александрова
1-й круг -  Калинская (6-3 6-2) №108 WTA

Ранее теннисистки встречались четыре раза, украинка выиграла все поединки.
 
Победительница матча в 1/4 финала сразится против Белинды Бенчич из Швейцарии (№12 WTA) или Петры Мартич из Хорватии (№25 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    KeniSan
    online
      KeniSan, 16.06.2021 12:20
    0
    Сетка реально сложная. Но кому сейчас легко)
    Ссылка
    Володимир Семигайло
    online
      Володимир Семигайло, 16.06.2021 12:18
    0
    Світоліна корт не бачить.
    Ссылка
    serhiy
    online
      serhiy, 16.06.2021 12:08
    +1
    Білорусь 5 показує....
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 16.06.2021 11:37
    +1
    Плохая сетка,судя по котировкам ожидается заруба,плюс предсвадебное настроение,но мы как всегда уверены в победе Свитолиной
    Ссылка
    serhiy
    online
      serhiy, 16.06.2021 12:08
    +1
    Білорусь 5 показує....
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 16.06.2021 11:37
    +1
    Плохая сетка,судя по котировкам ожидается заруба,плюс предсвадебное настроение,но мы как всегда уверены в победе Свитолиной
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 16.06.2021 12:20
    0
    Сетка реально сложная. Но кому сейчас легко)
    Ссылка
    Володимир Семигайло
    online
      Володимир Семигайло, 16.06.2021 12:18
    0
    Світоліна корт не бачить.
    Ссылка
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