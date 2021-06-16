Дарио СРНА: «В Шахтере простая система: мы работаем как семья»

Специалист рассказал о назначении главным тренером «горняков» Роберто Де Дзерби

  • 16.06.2021 11:05
  • 326 просмотров
  • 2 комментария
Дарио СРНА: «В Шахтере простая система: мы работаем как семья»
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Директор по футболу ФК «Шахтер» Дарио Срна принял участие в пресс-конференции, посвященной представлению нового главного тренера команды Роберто Де Дзерби, и ответил на вопросы журналистов

– В прессе была информация, что Роберто Де Дзерби – креатура Жозе Боту и Дарио Срны. Дарио, это действительно так?
– Чтобы ответить на этот вопрос, нужно работать в футбольном клубе «Шахтер». У нас очень простая система: мы работаем как команда, как семья, а уже конечное решение остается за президентом. Так что инициатива назначения Роберто исходила и от меня, и от директора, и от президента клуба. Вы сами слышали, как президент в интервью сказал, что опцией А был Роберто, опцией B – Де Дзерби, а опцией С – Роберто Де Дзерби. Рад, что у нас есть такой тренер. Уверен, вместе мы начнем новый, хороший путь «Шахтера».

– Еще играя в Италии, вы впервые столкнулись с Роберто на поле. Чем тогда запомнился тренер? Как считаете, сможет ли Роберто Де Дзерби вывести «Шахтер» в групповой турнир Лиги чемпионов с учетом отсутствия опыта на международной арене? Ведь эта задача сейчас на повестке дня.
– Мой первый матч в «Кальяри» был с «Сассуоло», мы сыграли 2:2. После поединка я сказал своим партнерам: если «Сассуоло» играет так красиво, то как же тогда играют «Интер», «Милан» и «Ювентус»? Я был впечатлен игрой «Сассуоло», команда уже тогда показывала очень хороший футбол. Что касается опыта, у Фонсеки его тоже не было, у Каштру не было большого опыта. Мы приглашаем молодых, амбициозных тренеров, которые усилят наш клуб. Уверен, Мистер со своим отличным тренерским штабом и футболистами сделает все возможное для попадания в групповой раунд Лиги чемпионов.

– От имени телеканалов «Футбол 1/2/3» приглашаем вас вместе с главным тренером сняться в наших промороликах, к примеру, перед матчами с «Динамо». Ранее в подобных акциях участвовали Андрей Шевченко, Руслан Ротань и Фабрицио Раванелли.
– Спасибо за приглашение. И от имени Мистера тоже. Я с ним уже нахожусь два дня с девяти утра до девяти вечера, потому даже если мы захотим снять этот ролик, у нас пока просто нет времени. Но за приглашение спасибо.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 16.06.2021 12:06
    0
    Коза Ностра!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 16.06.2021 11:26
    +3
    Кайдашева )))
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 16.06.2021 11:26
    +3
    Кайдашева )))
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 16.06.2021 12:06
    0
    Коза Ностра!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
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