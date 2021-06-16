ФОТО. Лунин проводит отпуск в Испании

Украинский вратарь посетил Пальма-де-Майорку

  • 16.06.2021 10:55
  • 1408 просмотров
  • 6 комментариев
ФОТО. Лунин проводит отпуск в Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин проводит отпуск в Испании.

Голкипер поделился фотографией из Пальма-де-Майорки.

В минувшем сезоне Лунин провел за «Реал» один матч в Кубке Испании, где пропустил два мяча.

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    нестор
    online
      нестор, 16.06.2021 12:11
    -1
    Олег Мандрівник, 16.06.2021 11:57
    На Майорке отдыхать дешевле чем в Одессе
    Подтверди цифрами. По чём на Майорке борщевой набор, сало и цибуля?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 16.06.2021 11:57
    0
    Burevestnik, 16.06.2021 11:07
    странно, что Пальма-де-Мальорка, а не Одесса, Кирилловка, Бердянск или Железный Порт...
    На Майорке отдыхать дешевле чем в Одессе
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 16.06.2021 11:20
    0
    16 июня 2021 10:07
    AS: Лунин намерен остаться в "Реале"
    Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин намерен и дальше оставаться вторым номером в испанском клубе. Об этом пишет AS.
    По информации источника, украинец не желает покидать мадридский клуб. Он хочет продолжать набираться опыта в качестве преемника Тибо Куртуа и иметь возможность выступать в Кубке Испании. Игрок счастлив в Мадриде.
    Что касается "Реала", то в клубе пока еще не определились с тройкой голкиперов на будущий сезон, но там по-прежнему считают Лунина долгосрочным проектом. Если мадридцы решат отпустить 22-летнего украинца, то только с опцией обратного выкупа."
    Ссылка
    Henriklarsson11
    online
      Henriklarsson11, 16.06.2021 11:10
    +1
    хорошо поработал, теперь можно хорошо отдохнуть
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 16.06.2021 11:09
    +1
    "Лунин проводит отпуск в Испании" он там уже не один год проводит отпуск устроился туристом в Реал
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 16.06.2021 11:07
    -2
    странно, что Пальма-де-Мальорка, а не Одесса, Кирилловка, Бердянск или Железный Порт...
    Ссылка
    Henriklarsson11
    online
      Henriklarsson11, 16.06.2021 11:10
    +1
    хорошо поработал, теперь можно хорошо отдохнуть
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 16.06.2021 11:09
    +1
    "Лунин проводит отпуск в Испании" он там уже не один год проводит отпуск устроился туристом в Реал
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 16.06.2021 11:57
    0
    Burevestnik, 16.06.2021 11:07
    странно, что Пальма-де-Мальорка, а не Одесса, Кирилловка, Бердянск или Железный Порт...
    На Майорке отдыхать дешевле чем в Одессе
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 16.06.2021 11:20
    0
    16 июня 2021 10:07
    AS: Лунин намерен остаться в "Реале"
    Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин намерен и дальше оставаться вторым номером в испанском клубе. Об этом пишет AS.
    По информации источника, украинец не желает покидать мадридский клуб. Он хочет продолжать набираться опыта в качестве преемника Тибо Куртуа и иметь возможность выступать в Кубке Испании. Игрок счастлив в Мадриде.
    Что касается "Реала", то в клубе пока еще не определились с тройкой голкиперов на будущий сезон, но там по-прежнему считают Лунина долгосрочным проектом. Если мадридцы решат отпустить 22-летнего украинца, то только с опцией обратного выкупа."
    Ссылка
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