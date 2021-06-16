ФОТО. Лунин проводит отпуск в Испании

22-летний вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин проводит отпуск в Испании.
Голкипер поделился фотографией из Пальма-де-Майорки.
В минувшем сезоне Лунин провел за «Реал» один матч в Кубке Испании, где пропустил два мяча.
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Источник — Instagram
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AS: Лунин намерен остаться в "Реале"
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин намерен и дальше оставаться вторым номером в испанском клубе. Об этом пишет AS.
По информации источника, украинец не желает покидать мадридский клуб. Он хочет продолжать набираться опыта в качестве преемника Тибо Куртуа и иметь возможность выступать в Кубке Испании. Игрок счастлив в Мадриде.
Что касается "Реала", то в клубе пока еще не определились с тройкой голкиперов на будущий сезон, но там по-прежнему считают Лунина долгосрочным проектом. Если мадридцы решат отпустить 22-летнего украинца, то только с опцией обратного выкупа."
AS: Лунин намерен остаться в "Реале"
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин намерен и дальше оставаться вторым номером в испанском клубе. Об этом пишет AS.
По информации источника, украинец не желает покидать мадридский клуб. Он хочет продолжать набираться опыта в качестве преемника Тибо Куртуа и иметь возможность выступать в Кубке Испании. Игрок счастлив в Мадриде.
Что касается "Реала", то в клубе пока еще не определились с тройкой голкиперов на будущий сезон, но там по-прежнему считают Лунина долгосрочным проектом. Если мадридцы решат отпустить 22-летнего украинца, то только с опцией обратного выкупа."
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