Владислав ДУБИНЧАК: «Рад вернуться в Динамо после трех лет аренды»

Защитник надеется остаться в киевском клубе

  • 16.06.2021 10:49
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  • 1 комментарий
Владислав ДУБИНЧАК: «Рад вернуться в Динамо после трех лет аренды»
© СК Днепр-1. Владислав Дубинчак

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак, который прошлый чемпионат провел на правах аренды в «Днепре-1», начал подготовку к новому сезону в составе киевлян.

«Я очень рад возвращению, поскольку в течение трех последних лет был в аренде. Приятно увидеть ребят, здесь много моих друзей, с которыми мы играли в дубле, а сейчас они уже лидеры основной команды «Динамо». Очень рад, что наконец, присоединюсь к ним. Останусь я в команде или нет, будет решать тренерский штаб.

Луческу импонирует моя игра? Я читал об этом в интернете и разговаривал с агентом. Лично от тренера я этого не слышал, думаю, когда мы с ним встретимся, поговорим об этом. Тогда будет ясно.

Думаю, мой прогресс стал заметен в «Днепре-1». Это сильная команда, в ней есть с кем играть, а до этого выступал в коллективах, которые боролись за выживание, поэтому мне было сложнее себя проявить - больше внимания уходило на то, чтобы наиграться и получить игровой опыт. А уже в «Днепре-1» я почувствовал себя по-другому и показал хороший результат.

«Динамо» стало гораздо более агрессивным, игроки более сплоченные, они стали лучше передвигаться. Когда мы с «Днепром-1» разбирали их игры перед нашими встречами, было видно, как команда компактно перемещается и очень много двигается. Меня очень радует, что ребята, с которыми я играл в дубле, стали в этой команде лидерами и, так сказать, «тянут» «Динамо», - сказал Дубинчак.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» вновь попытается арендовать Дубинчака.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 16.06.2021 11:18
    -2
    Это не на долго!
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