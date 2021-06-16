Сергей РЕБРОВ: «В следующих матчах у нас будет другая сборная»

Известный украинский тренер Сергей Ребров поделился мнением о голах сборной Украины в ворота Нидерландов.
«На таких турнирах все голы хороши и важны. Да, здорово, когда они приносят победы, очки. Но иногда это становится залогом будущих успехов. Я уверен, что в следующих матчах на Евро-2020 у нас будет совсем другая сборная — более заряженная на атаку.
Поверьте, на крупных международных форумах имеют значения любые важные действия. Возьмите хотя бы невероятный сэйв Георгия Бущана — левой рукой, после рикошета. Все это тоже придает уверенности», — считает Ребров.
Источник — zbirna.com
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Чтобы был у нас такой футбол с такой культурой необходимо 30 лет тяжелейшего труда многих клубов, начиная от детских школ и заканчивая справедливым судейством.
Так что насчет другой сборной, я сильно сомневаюсь, что наши футболисты вдруг резко научатся играть и в их арсенале появятся наигранные комбинации.
На його рахунку 4 голи. У турків, воротаря Польщі, угорців, німців.
На його рахунку 4 голи. У турків, воротаря Польщі, угорців, німців.
Чтобы был у нас такой футбол с такой культурой необходимо 30 лет тяжелейшего труда многих клубов, начиная от детских школ и заканчивая справедливым судейством.
Так что насчет другой сборной, я сильно сомневаюсь, что наши футболисты вдруг резко научатся играть и в их арсенале появятся наигранные комбинации.
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