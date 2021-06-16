Сергей РЕБРОВ: «В следующих матчах у нас будет другая сборная»

На крупных международных форумах имеют значения любые важные действия, уверен специалист

  • 16.06.2021 10:14
  • 4100 просмотров
  • 4 комментария
Сергей РЕБРОВ: «В следующих матчах у нас будет другая сборная»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Сергей Ребров поделился мнением о голах сборной Украины в ворота Нидерландов.

«На таких турнирах все голы хороши и важны. Да, здорово, когда они приносят победы, очки. Но иногда это становится залогом будущих успехов. Я уверен, что в следующих матчах на Евро-2020 у нас будет совсем другая сборная — более заряженная на атаку.

Поверьте, на крупных международных форумах имеют значения любые важные действия. Возьмите хотя бы невероятный сэйв Георгия Бущана — левой рукой, после рикошета. Все это тоже придает уверенности», — считает Ребров.

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Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 16.06.2021 11:54
    0
    Смотрели качество футбола вчера с немцами и французами? А судейство?!
    Чтобы был у нас такой футбол с такой культурой необходимо 30 лет тяжелейшего труда многих клубов, начиная от детских школ и заканчивая справедливым судейством.
    Так что насчет другой сборной, я сильно сомневаюсь, что наши футболисты вдруг резко научатся играть и в их арсенале появятся наигранные комбинации.
    Ссылка
    Serg Wojcev
      Serg Wojcev, 16.06.2021 11:26
    0
    когда этот попрыгунчик пазик свалит а ты будешь тренером тогда и будет другая сборная
    Ссылка
    Гоша Печерский
    online
      Гоша Печерский, 16.06.2021 11:14
    +2
    Кращий бомбардир на чемпіонаті - Рікошет-в-свої-ворота.
    На його рахунку 4 голи. У турків, воротаря Польщі, угорців, німців.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 16.06.2021 10:58
    +6
    Да, це поки накрутіший сейв, в останню секунду зреагував і викинув руку на протиході
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 16.06.2021 10:58
    +6
    Да, це поки накрутіший сейв, в останню секунду зреагував і викинув руку на протиході
    Ссылка
    Гоша Печерский
    online
      Гоша Печерский, 16.06.2021 11:14
    +2
    Кращий бомбардир на чемпіонаті - Рікошет-в-свої-ворота.
    На його рахунку 4 голи. У турків, воротаря Польщі, угорців, німців.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 16.06.2021 11:54
    0
    Смотрели качество футбола вчера с немцами и французами? А судейство?!
    Чтобы был у нас такой футбол с такой культурой необходимо 30 лет тяжелейшего труда многих клубов, начиная от детских школ и заканчивая справедливым судейством.
    Так что насчет другой сборной, я сильно сомневаюсь, что наши футболисты вдруг резко научатся играть и в их арсенале появятся наигранные комбинации.
    Ссылка
    Serg Wojcev
      Serg Wojcev, 16.06.2021 11:26
    0
    когда этот попрыгунчик пазик свалит а ты будешь тренером тогда и будет другая сборная
    Ссылка
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