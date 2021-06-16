Колос просмотрит 18-летнего бразильца

В ковалевский «Колос» на просмотр прибудет 18-летний бразильский футболист - Элиел Феррейра.
Скауты клуба заметили футболиста во время матча любительских команд во Львове этой весной.
Нападающий потенциально может усилить «Колос» U19.
Ранее «Колос» подписал бывшего вратаря «Динамо».
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Источник — Бей-беги
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