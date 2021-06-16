Трубин и Забарный вошли в список номинантов на премию Golden Boy

Мололые украинцы претендуют на престижную награду

  • 16.06.2021 07:53
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Трубин и Забарный вошли в список номинантов на премию Golden Boy
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин и защитник «Динамо» Илья Забарный попали в список номинантов на премию Golden Boy-2021.

Оба футболиста вошли в перечень 100-ни лучших молодых футболистов. Отметим, что в списке могут находиться футболисты не старше 21 года, которые выступают только в европейских высших дивизионах стран.

Отметим, что Tuttosport сначала объявляет топ-100 претендентов и ежемесячно сокращает список на 20 претендентов.

В 2020-м премию Golden Boy получил нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд.

В сезоне 2020/21 19-летний Трубин провел за «Шахтер» 21 матч в УПЛ 21. 18-летний Забарный сыграл за «Динамо» 21 матч и забил один мяч.

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Источник — Tuttosport

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