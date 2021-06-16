Италия – Швейцария. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий сделал прогноз на матч Евро-2020

  • 16.06.2021 05:12
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Италия – Швейцария. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч Евро-2020 Италия – Швейцария:

«В матче-открытии итальянцы уверенно обыграли турков со счетом 3:0, благодаря трем голам во втором тайме. Швейцарцы, ведя в счете в поединке с валлийцами, сыграли вничью 1:1.

Италия и Швейцария часто между собой играют. Это будет уже 59-е противостояние команд, начиная с 1911 года, когда в Милане в рамках спарринга оппоненты сыграли в результативную ничью 2:2. Ранее 28 раз выигрывали итальянцы, 8 раз побеждали швейцарцы и 22 раза соперники играли вничью. Любопытно, что Италия и Швейцария попали также в одну группу отбора чемпионата мира 2022, а потому уже в 2021 году они снова будут играть друг против друга.

Три предыдущие встречи этих команд, которые состоялись в рамках спаррингов завершились вничью (1:1, 0:0, 1:1). Интересно, что во всех этих поединках не было голов во вторых таймах. Если мячи и забивались в этих товарищеских встречах, то в первой половине поединке. На официальном уровне оппоненты встречались на поле в рамках отбора Евро-2000, и тогда Италия ни разу не пропустила, победив 2:0 и сыграв 0:0 с швейцарцами. 

Поставлю в этом матче на победу Италии. Думаю, в поединке с Швейцарией «Скуадра Адзурра» обеспечит себе выход из группы, так как итальянцы сейчас находятся в хорошей форме», – сказал Козьбан.

Матч Италия – Швейцария состоится 16 июня. Начало встречи – в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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