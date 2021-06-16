Криштиану Роналду пополнил коллекцию своих рекордов

Португальский форвард провел 12-й победный матч на Евро

  • 16.06.2021 05:30
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Криштиану Роналду пополнил коллекцию своих рекордов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Матч против Венгрии стал 12-м победным для Криштиану Роналду в финальных турнирах чемпионатов Европы.

Тем самым, он стал единоличным рекордсменом Евро, обойдя испанцев Андреса Иньесту и Сеска Фабрегаса. По три виктории капитан португальцев отпраздновал на ЧЕ-2004, ЧЕ-2012 и ЧЕ-2016, две – на ЧЕ-2008 и одну – ЧЕ-2020.

Игроки, проведшие наибольшее количество победных матчей в финальных турнирах ЧЕ

ПМ

Игрок

Сборная

ЧЕ (победные матчи)

12

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

2004 (3), 2008 (2), 2012 (3), 2016 (3), 2020 (1)

11

Андрес ИНЬЕСТА

Испания

2008 (5), 2012 (4), 2016 (2)

 

Сеск ФАБРЕГАС

Испания

2008 (5), 2012 (4), 2016 (2)

10

СЕРХИО РАМОС

Испания

2008 (4), 2012 (4), 2016 (2)

 

Давид СИЛЬВА

Испания

2008 (4), 2012 (4), 2016 (2)

 

Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР

Германия

2008 (3), 2012 (4), 2016 (3)

9

Зинедин ЗИДАН

Франция

1996 (2), 2000 (5), 2004 (2)

 

Лилиан ТЮРАМ

Франция

1996 (2), 2000 (5), 2004 (2), 2008 (0)

 

НУНУ ГОМЕШ

Португалия

2000 (4), 2004 (3), 2008 (2)

 

Икер КАСИЛЬЯС

Испания

2004 (1), 2008 (4), 2012 (4)

 

Фернандо ТОРРЕС

Испания

2004 (1), 2008 (4), 2012 (4)

 

ХАБИ АЛОНСО

Испания

2004 (1), 2008 (4), 2012 (4)

ПМ – победные матчи.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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