Криштиану Роналду пополнил коллекцию своих рекордов

Матч против Венгрии стал 12-м победным для Криштиану Роналду в финальных турнирах чемпионатов Европы.
Тем самым, он стал единоличным рекордсменом Евро, обойдя испанцев Андреса Иньесту и Сеска Фабрегаса. По три виктории капитан португальцев отпраздновал на ЧЕ-2004, ЧЕ-2012 и ЧЕ-2016, две – на ЧЕ-2008 и одну – ЧЕ-2020.
Игроки, проведшие наибольшее количество победных матчей в финальных турнирах ЧЕ
|
ПМ
|
Игрок
|
Сборная
|
ЧЕ (победные матчи)
|
12
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
2004 (3), 2008 (2), 2012 (3), 2016 (3), 2020 (1)
|
11
|
Андрес ИНЬЕСТА
|
Испания
|
2008 (5), 2012 (4), 2016 (2)
|
|
Сеск ФАБРЕГАС
|
Испания
|
2008 (5), 2012 (4), 2016 (2)
|
10
|
СЕРХИО РАМОС
|
Испания
|
2008 (4), 2012 (4), 2016 (2)
|
|
Давид СИЛЬВА
|
Испания
|
2008 (4), 2012 (4), 2016 (2)
|
|
Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР
|
Германия
|
2008 (3), 2012 (4), 2016 (3)
|
9
|
Зинедин ЗИДАН
|
Франция
|
1996 (2), 2000 (5), 2004 (2)
|
|
Лилиан ТЮРАМ
|
Франция
|
1996 (2), 2000 (5), 2004 (2), 2008 (0)
|
|
НУНУ ГОМЕШ
|
Португалия
|
2000 (4), 2004 (3), 2008 (2)
|
|
Икер КАСИЛЬЯС
|
Испания
|
2004 (1), 2008 (4), 2012 (4)
|
|
Фернандо ТОРРЕС
|
Испания
|
2004 (1), 2008 (4), 2012 (4)
|
|
ХАБИ АЛОНСО
|
Испания
|
2004 (1), 2008 (4), 2012 (4)
ПМ – победные матчи.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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