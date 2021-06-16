Йоахим ЛЕВ: «Напряженный матч, и мы боролись до самого конца»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал поражение от Франции (0:1) в матче Евро-2020:
«Были отрезки матча, в которых мы могли усилить давление на ворота соперника, но выгодных моментов не создавали.
Получился по-настоящему напряженный матч, и боролись мы в нем до самого конца. Не могу обвинить свою команду в том, что не пыталась. Мы выложились по полной».
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Источник — УЕФА
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