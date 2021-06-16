ШЕВЧЕНКО: «В сборной отличная атмосфера, под слухами нет никакой почвы»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью «Великому футболу» поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура Евро-2020 против Северной Македонии:

«Мы будем готовиться к серьезному матчу. Это один из самых важных поединков. Есть стимул – выступать на Евро, и должен быть дополнительный – играть в таком матче, понимая важность.

У Северной Македонии команды есть свой ярко выраженный стиль – она играет по схеме 5–3–2. По ходу игры они могут изменить систему, но стиль не меняется. Силовая команда, которая больше играет на контратаках, она имеет опытных игроков. Пандев, ему нужно отдать должное, в таком возрасте играет на Евро и забивает – молодец.

Мы должны сыграть очень уверенно и аккуратно в обороне и креативно – в атаке. Мы должны соблюдать определенный баланс, для того чтобы не дать им возможность атаковать, изменять направление наших атак, контролировать мяч. Большую роль в матче будет играть реализация моментов.

У нас есть отличные вингеры, хорошая полузащита, поэтому надо контролировать мяч и создавать моменты. Для нас очень важна поддержка. Если вы еще в сомнениях, примите правильное решение – приезжайте и поддержите сборную. Спасибо всем, кто уже это делает, для нас это очень важно.

Знаете, есть слухи, которые не имеют под собой никакой почвы. В сборной отличная атмосфера. Она открыта для всех – заходите к нам, мы даем интервью, мы говорим. У нас секретов нет. О том, что вышла какая-то информация – даже смешно комментировать. В сборной царят понимание и хорошая атмосфера. Ребята, уверен, все отдадут, чтобы добиться того результата, которого от нас ждут болельщики».