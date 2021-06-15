ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус еще на год продлил аренду Мораты у Атлетико

Туринский «Ювентус» еще на год продлил аренду нападающего Альваро Мораты у мадридского «Атлетико».

28-летний испанский форвард будет выступать за «Юве» до 30 июня 2022 года.

Во всех турнирах Мората провел за туринцев 137 матчей, забил 47 голов и отдал 27 голевых передач.