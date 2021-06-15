ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус еще на год продлил аренду Мораты у Атлетико

Туринский «Ювентус» еще на год продлил аренду нападающего Альваро Мораты у мадридского «Атлетико».
28-летний испанский форвард будет выступать за «Юве» до 30 июня 2022 года.
Во всех турнирах Мората провел за туринцев 137 матчей, забил 47 голов и отдал 27 голевых передач.
UFFICIALE | Rinnovato fino al 2022 il prestito di @AlvaroMorata!#Morata2022 ❤️— JuventusFC (@juventusfc) June 15, 2021
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Источник — ФК Ювентус
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