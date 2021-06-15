Криштиану Роналду побил рекорд Андрея Шевченко

Криштиану Роналду установил новый рекорд финальных турниров чемпионатов Европы, сделав дубль в возрасте 36 лет 130 дней. Прежнее достижение, принадлежавшее нашему Андрею Шевченко, капитан сборной Португалии превзошел на 239 дней. К слову, два мяча в ворота Петера Гулачи Криштиану забил с интервалом в 5 минут, став автором и одного из самых быстрых дублей в истории европейских чемпионатов.
Самые возрастные дуплетисты в финальных турнирах чемпионатов Европы:
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
36 лет 130 дней
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
15.06.2021
|
ГТ
|
Венгрия
|
3:0
|
35 лет 256 дней
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Украина
|
11.06.2012
|
ГТ
|
Швеция
|
2:1
|
32 года 268 дней
|
Хенрик ЛАРССОН
|
Швеция
|
14.06.2004
|
ГТ
|
Болгария
|
5:0
|
31 год 356 дней
|
Зинедин ЗИДАН
|
Франция
|
13.06.2004
|
ГТ
|
Англия
|
2:1
|
31 год 322 дня
|
Юрген КЛИНСМАНН
|
Германия
|
16.06.1996
|
ГТ
|
Россия
|
3:0
|
31 год 319 дней
|
ЖОРДАУ
|
Португалия
|
23.06.1984
|
1/2
|
Франция
|
2:3
|
31 год 116 дней
|
Хакан ЯКИН
|
Швейцария
|
15.06.2008
|
ГТ
|
Португалия
|
2:0
|
30 лет 211 дней
|
ХАБИ АЛОНСО
|
Испания
|
23.06.2012
|
1/4
|
Франция
|
2:0
|
30 лет 77 дней
|
Тедди ШЕРИНГЕМ
|
Англия
|
18.06.1996
|
ГТ
|
Нидерланды
|
4:1
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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