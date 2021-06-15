Криштиану Роналду побил рекорд Андрея Шевченко

Криштиану Роналду установил новый рекорд финальных турниров чемпионатов Европы, сделав дубль в возрасте 36 лет 130 дней. Прежнее достижение, принадлежавшее нашему Андрею Шевченко, капитан сборной Португалии превзошел на 239 дней. К слову, два мяча в ворота Петера Гулачи Криштиану забил с интервалом в 5 минут, став автором и одного из самых быстрых дублей в истории европейских чемпионатов.

Самые возрастные дуплетисты в финальных турнирах чемпионатов Европы: