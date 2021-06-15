Криштиану Роналду побил рекорд Андрея Шевченко

36-летний португалец стал самым возрастным автором дубля в истории Евро

  • 15.06.2021 23:25
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Криштиану Роналду побил рекорд Андрея Шевченко
© Getty Images/Global Images Ukraine

Криштиану Роналду установил новый рекорд финальных турниров чемпионатов Европы, сделав дубль в возрасте 36 лет 130 дней. Прежнее достижение, принадлежавшее нашему Андрею Шевченко, капитан сборной Португалии превзошел на 239 дней. К слову, два мяча в ворота Петера Гулачи Криштиану забил с интервалом в 5 минут, став автором и одного из самых быстрых дублей в истории европейских чемпионатов.

Самые возрастные дуплетисты в финальных турнирах чемпионатов Европы:

Возраст 

Игрок

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

Счет

36 лет 130 дней

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

15.06.2021

ГТ

Венгрия

3:0

35 лет 256 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

Украина

11.06.2012

ГТ

Швеция

2:1

32 года 268 дней

Хенрик ЛАРССОН

Швеция

14.06.2004

ГТ

Болгария

5:0

31 год 356 дней

Зинедин ЗИДАН

Франция

13.06.2004

ГТ

Англия

2:1

31 год 322 дня

Юрген КЛИНСМАНН

Германия

16.06.1996

ГТ

Россия

3:0

31 год 319 дней

ЖОРДАУ

Португалия

23.06.1984

1/2

Франция

2:3

31 год 116 дней

Хакан ЯКИН

Швейцария

15.06.2008

ГТ

Португалия

2:0

30 лет 211 дней

ХАБИ АЛОНСО

Испания

23.06.2012

1/4

Франция

2:0

30 лет 77 дней

Тедди ШЕРИНГЕМ

Англия

18.06.1996

ГТ

Нидерланды

4:1
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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