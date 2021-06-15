ВИДЕО. Франция повела в счете. Хуммельс срезал мяч в свои ворота

15 июня в матче первого тура Евро-2020 играют сборные Франции и Германии.
На 20-й минуте Франция повела в счете. У немцев Матс Хуммельс срезал мяч в свои ворота.
ГОЛ! 1:0. Матс Хуммельс, 20 мин (автогол)
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Источник — Sport.ua
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