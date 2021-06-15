Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Когда нужно будет проявить жесткость – я это сделаю»

Сегодня новый главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби пообщался с прессой на церемонии своей презентации в донецком клубе:

- Каковы ваши первые впечатления от Киева, от клуба и первых тренировок?

- Хочу поблагодарить всех за теплый прием. Я пришел сюда работать с большим энтузиазмом, и получать удовольствие. Я считаю «Шахтер» топ-клубом.

Игроки очень сильные, я хочу привить игрокам свое видение игры. Первое впечатление было прекрасным. Пока что все слишком хорошо, чтобы быть правдой. Отношения с клубом уже сейчас отличными, как и с игроками, они профессионалы, которые прекрасно относятся к своим обязанностям. Я только недавно с ними познакомился и рад тому, что увидел. У нас все предпосылки для того, чтобы провести хороший сезон.

- В прошлом сезоне «Шахтер» впервые за много лет остался без трофеев, и одной из причин называли слишком мягкий характер вашего предшественника Луиша Каштру. Вы считаете себя тренером-диктором или демократом?

- С моей стороны некорректно говорить о предыдущем тренере. Меня здесь не было, и я не знаю, что происходило. Я знаю, что «Шахтер» ничего не выиграл в прошлом сезоне, и для нас это дополнительная мотивация.

Умный тренер не должен вести себя одинаково со всеми игроками во всех ситуациях. Иногда нужно быть жестким, и когда нужно будет проявить жесткость - я ее проявлю. Но по тому, что я увидел, с этой командой нет необходимости быть диктатором. Это не принесет плодов. Я тренер-демократ.

- Главный соперник «Шахтера» - «Динамо», чьим главным тренером является Мирча Луческу. Вы родом из Брешии, и ваша юность пришлась на период, когда «Брешию» возглавлял Луческу. Что вы думаете об этом тренере и о соперничестве с ним?

- Когда Луческо был в «Брешии», я каждый матч был на фанатской трибуне. Он – маэстро, у него большой опыт и мастерство. Я рад встретиться с ним, его командой, это будет интересное противостояние. Постараюсь максимально хорошо подготовить свою команду.

- Вы готовы заявить, что вам приход – это конец гегемонии «Динамо»?

- Нет, потому что сказать так – это означало бы что я не разбираюсь в футбол. Готов ли я к борьбе? Жду ее с нетерпением.

- Селекционная стратегия «Шахтера» направлена в сторону Бразилии. Не будет ли у вас проблем в коммуникации с бразильскими игроками?

- Я разговариваю по-испански, а бразильцы хорошо понимают этот язык. Также я говорю по-английски, с помощью переводчиков мы сможем справиться.

- Вчера вы провели первую тренировку в «Шахтере», и в ней был задействованы игроки, которые вернулись из аренд – Конопля, Танковский, Бондаренко, Сикан и другие. Эти игроки останутся в команде на следующий сезон? Собираетесь ли вы возвращать из аренд кого-либо из других игроков, например Кайоде?

- Рынок для нас еще не закрыт – ни на вход, ни на выход. Игроки из аренд могут остаться с нами, я увидел их не впервые, я видел много видео. Теперь мне надо познакомиться с ними лично поближе, потому что я понимаю, насколько сложно закрепиться в «Шахтере». Я верю в Мудрика, Судакова, у них хорошие шансы закрепиться в «Шахтере». Если мы хотим закрепиться на топ-уровне, мы должны верить в молодых украинских футболистов.

- Вы говорили, что советовались с Фонсекой перед переходом в «Шахтер». О чем вы разговаривали?

- Нет, я говорил с ним уже после того, как подписал контракт. Я не хотел, чтобы он сказал мне что-то плохое о «Шахтере».

- Что вы знали об украинском футболе до перехода в «Шахтер»?

- Я знал сборную, которой руководит Андрей Шевченко и украинский тренерский штаб. И, конечно же, я знал «Шахтер», в Италии следят за этим клубом. Бывшие игроки «Шахтера» известны всем, этот клуб все уважают.

- Успели ли вы влюбиться в Киев? Что вас удивило в этом городе?

- Киев – очень красивый город. Мне жаль, что я не буду иметь много времени узнать его получше, потому что моя работа отнимает у меня весь день. Что меня удивило – это организация работы в клубе, это невероятно. Я не ожидал, что все будет на таком высоком уровне.

При первой встрече с президентом клуба я понял, что он делает все с большой страстью. Он очень компетентный в футболе и хочет знать все. Помимо результатов, у меня есть еще одна цель – сделать так, чтобы президент вернулся на трибуны.

- Педриньо – первый летний новичок «Шахтера». Что может сказать о нем, на какой позиции будете его использовать?

- Он игрок, который очень подходит «Шахтеру», и может проявить себя на разных позициях.

- В прошлом сезоне «Шахтер» очень мало забивал со стандартов. Насколько важны стандарты для вас?

- Моя философия в том, что мяч должен быть у нас. Стандарты для нас важны, но нужно уметь играть без стандартов. Если команда слишком много забивает со стандартов – значит у нее что-то идет не так в других компонентах игры.

- Вы уже определились со своим тренерским штабом?

- Это будут люди, с которыми я работал в «Сассуоло», также будут видеоаналитики из «Шахтера», и переводчик.

- Вы уже ознакомились с уровнем чемпионата Украины? Можете кого-то выделить?

- Я видел некоторые матчи «Шахтера», попросил видеоаналитиков подготовить материалы по всем командам и тренерам. Но наша задача – стать чемпионом, и мы не должны недооценивать соперников. Ни с одной команде в УПЛ нельзя играть в полноги.

- Что вы считаете своим главным достижением в тренерском карьеру? Чего вы должны достигнуть в «Шахтере», чтобы это стало вашим главным достижением?

- Я доволен своей карьерой, провел 5 лет в Серии А, в 37 лет уже работал в Серии А. В последние два года занимал восьмое место с «Сассуоло», это был максимум, чего мы могли достичь. Мы не выиграли трофея, но я ощущаю себя так, будто бы я его выиграл. В «Шахтере» важно не просто побеждать, но и то, в каком стиле вы это делаете.

- В прошлом сезоне «Шахтер» дважды сыграл 0:0 с «Интером» в Лиге чемпионов. Готовы ли вы отказаться от своего стиля ради достижения результата в Европе?

- Футбол очень разнообразен. В начале я не готов отказывать от своего стиля, от стиля «Шахтера». Но по ходу игры усилить защиту или отойти в оборону при необходимости – не проблема.

- Вы говорили с руководством «Шахтера» насчет возможного подписания кого-то из игроков «Сассуоло»? Например, Марлона?

- Я влюблен во всех игроков «Сассуоло», в том числе Марлона. А клуб знает, что делать.

- Была информация, что ни вы, ни ваш тренерский штаб не собирается перевозить свои семьи в Украину. Не говорит ли это о несерьезности ваших планов в Украине?

- Нет, для меня привилегия работать здесь, и для этого иногда нужно чем-то жертвовать. В данном случае жертва – это необходимость находиться вдалеке от семьи.