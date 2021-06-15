Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Когда нужно будет проявить жесткость – я это сделаю»

Новый наставник «Шахтера» пообщался с прессой

  • 15.06.2021 20:46
  • 439 просмотров
  • 6 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Когда нужно будет проявить жесткость – я это сделаю»
© twitter.com/FCShakhtar

Сегодня новый главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби пообщался с прессой на церемонии своей презентации в донецком клубе:

- Каковы ваши первые впечатления от Киева, от клуба и первых тренировок?
- Хочу поблагодарить всех за теплый прием. Я пришел сюда работать с большим энтузиазмом, и получать удовольствие. Я считаю «Шахтер» топ-клубом.

Игроки очень сильные, я хочу привить игрокам свое видение игры. Первое впечатление было прекрасным. Пока что все слишком хорошо, чтобы быть правдой. Отношения с клубом уже сейчас отличными, как и с игроками, они профессионалы, которые прекрасно относятся к своим обязанностям. Я только недавно с ними познакомился и рад тому, что увидел. У нас все предпосылки для того, чтобы провести хороший сезон.

- В прошлом сезоне «Шахтер» впервые за много лет остался без трофеев, и одной из причин называли слишком мягкий характер вашего предшественника Луиша Каштру. Вы считаете себя тренером-диктором или демократом?
- С моей стороны некорректно говорить о предыдущем тренере. Меня здесь не было, и я не знаю, что происходило. Я знаю, что «Шахтер» ничего не выиграл в прошлом сезоне, и для нас это дополнительная мотивация.

Умный тренер не должен вести себя одинаково со всеми игроками во всех ситуациях. Иногда нужно быть жестким, и когда нужно будет проявить жесткость - я ее проявлю. Но по тому, что я увидел, с этой командой нет необходимости быть диктатором. Это не принесет плодов. Я тренер-демократ.

- Главный соперник «Шахтера» - «Динамо», чьим главным тренером является Мирча Луческу. Вы родом из Брешии, и ваша юность пришлась на период, когда «Брешию» возглавлял Луческу. Что вы думаете об этом тренере и о соперничестве с ним?
- Когда Луческо был в «Брешии», я каждый матч был на фанатской трибуне. Он – маэстро, у него большой опыт и мастерство. Я рад встретиться с ним, его командой, это будет интересное противостояние. Постараюсь максимально хорошо подготовить свою команду.

- Вы готовы заявить, что вам приход – это конец гегемонии «Динамо»?
- Нет, потому что сказать так – это означало бы что я не разбираюсь в футбол. Готов ли я к борьбе? Жду ее с нетерпением.

- Селекционная стратегия «Шахтера» направлена в сторону Бразилии. Не будет ли у вас проблем в коммуникации с бразильскими игроками?
- Я разговариваю по-испански, а бразильцы хорошо понимают этот язык. Также я говорю по-английски, с помощью переводчиков мы сможем справиться.

- Вчера вы провели первую тренировку в «Шахтере», и в ней был задействованы игроки, которые вернулись из аренд – Конопля, Танковский, Бондаренко, Сикан и другие. Эти игроки останутся в команде на следующий сезон? Собираетесь ли вы возвращать из аренд кого-либо из других игроков, например Кайоде?
- Рынок для нас еще не закрыт – ни на вход, ни на выход. Игроки из аренд могут остаться с нами, я увидел их не впервые, я видел много видео. Теперь мне надо познакомиться с ними лично поближе, потому что я понимаю, насколько сложно закрепиться в «Шахтере». Я верю в Мудрика, Судакова, у них хорошие шансы закрепиться в «Шахтере». Если мы хотим закрепиться на топ-уровне, мы должны верить в молодых украинских футболистов.

- Вы говорили, что советовались с Фонсекой перед переходом в «Шахтер». О чем вы разговаривали?
- Нет, я говорил с ним уже после того, как подписал контракт. Я не хотел, чтобы он сказал мне что-то плохое о «Шахтере».

- Что вы знали об украинском футболе до перехода в «Шахтер»?
- Я знал сборную, которой руководит Андрей Шевченко и украинский тренерский штаб. И, конечно же, я знал «Шахтер», в Италии следят за этим клубом. Бывшие игроки «Шахтера» известны всем, этот клуб все уважают.

- Успели ли вы влюбиться в Киев? Что вас удивило в этом городе?
- Киев – очень красивый город. Мне жаль, что я не буду иметь много времени узнать его получше, потому что моя работа отнимает у меня весь день. Что меня удивило – это организация работы в клубе, это невероятно. Я не ожидал, что все будет на таком высоком уровне.

При первой встрече с президентом клуба я понял, что он делает все с большой страстью. Он очень компетентный в футболе и хочет знать все. Помимо результатов, у меня есть еще одна цель – сделать так, чтобы президент вернулся на трибуны.

- Педриньо – первый летний новичок «Шахтера». Что может сказать о нем, на какой позиции будете его использовать?
- Он игрок, который очень подходит «Шахтеру», и может проявить себя на разных позициях.

- В прошлом сезоне «Шахтер» очень мало забивал со стандартов. Насколько важны стандарты для вас?
- Моя философия в том, что мяч должен быть у нас. Стандарты для нас важны, но нужно уметь играть без стандартов. Если команда слишком много забивает со стандартов – значит у нее что-то идет не так в других компонентах игры.

- Вы уже определились со своим тренерским штабом?
- Это будут люди, с которыми я работал в «Сассуоло», также будут видеоаналитики из «Шахтера», и переводчик.

- Вы уже ознакомились с уровнем чемпионата Украины? Можете кого-то выделить?
- Я видел некоторые матчи «Шахтера», попросил видеоаналитиков подготовить материалы по всем командам и тренерам. Но наша задача – стать чемпионом, и мы не должны недооценивать соперников. Ни с одной команде в УПЛ нельзя играть в полноги.

- Что вы считаете своим главным достижением в тренерском карьеру? Чего вы должны достигнуть в «Шахтере», чтобы это стало вашим главным достижением?
- Я доволен своей карьерой, провел 5 лет в Серии А, в 37 лет уже работал в Серии А. В последние два года занимал восьмое место с «Сассуоло», это был максимум, чего мы могли достичь. Мы не выиграли трофея, но я ощущаю себя так, будто бы я его выиграл. В «Шахтере» важно не просто побеждать, но и то, в каком стиле вы это делаете.

- В прошлом сезоне «Шахтер» дважды сыграл 0:0 с «Интером» в Лиге чемпионов. Готовы ли вы отказаться от своего стиля ради достижения результата в Европе?
- Футбол очень разнообразен. В начале я не готов отказывать от своего стиля, от стиля «Шахтера». Но по ходу игры усилить защиту или отойти в оборону при необходимости – не проблема.

- Вы говорили с руководством «Шахтера» насчет возможного подписания кого-то из игроков «Сассуоло»? Например, Марлона?
- Я влюблен во всех игроков «Сассуоло», в том числе Марлона. А клуб знает, что делать.

- Была информация, что ни вы, ни ваш тренерский штаб не собирается перевозить свои семьи в Украину. Не говорит ли это о несерьезности ваших планов в Украине?
- Нет, для меня привилегия работать здесь, и для этого иногда нужно чем-то жертвовать. В данном случае жертва – это необходимость находиться вдалеке от семьи.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 15.06.2021 20:58
    0
    Вообще сама прессуха и как всё было устроено просто на высшем уровне. Хотя чему я удивляюсь, это Шахтёр, а там где Шахтёр всегда успех и всё самое лучшее.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 15.06.2021 20:57
    0
    MaKs-7777_, 15.06.2021 20:50
    Как сейчас у ДынаМовцев раз в пять лет которые чемпионы подгорит , там цыганка на презентации Стояла как о ..раная💩,понимает что всё теперь будут раз в десять лет чемпионы Дынамовцы
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 15.06.2021 20:56
    0
    Вот именно этого Шахтёру и не хватает в последнее время, очень рад, что Де Дзерби такой, это очень круто!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 15.06.2021 20:55
    -1
    Как он проявит жестокость, если кто-то запрется в туалетной кабинке? Будет выламывать дверь?
    Ссылка
    VolShabnik
    online
      VolShabnik, 15.06.2021 20:51
    -1
    Нужно постоянно. Чтоб игроки носились по полю, как сраные веники
    Ссылка
    MaKs-7777_
    online
      MaKs-7777_, 15.06.2021 20:50
    +2
    Как сейчас у ДынаМовцев раз в пять лет которые чемпионы подгорит , там цыганка на презентации Стояла как о ..раная💩,понимает что всё теперь будут раз в десять лет чемпионы Дынамовцы
    Ссылка
    MaKs-7777_
    online
      MaKs-7777_, 15.06.2021 20:50
    +2
    Как сейчас у ДынаМовцев раз в пять лет которые чемпионы подгорит , там цыганка на презентации Стояла как о ..раная💩,понимает что всё теперь будут раз в десять лет чемпионы Дынамовцы
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 15.06.2021 20:58
    0
    Вообще сама прессуха и как всё было устроено просто на высшем уровне. Хотя чему я удивляюсь, это Шахтёр, а там где Шахтёр всегда успех и всё самое лучшее.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 15.06.2021 20:57
    0
    MaKs-7777_, 15.06.2021 20:50
    Как сейчас у ДынаМовцев раз в пять лет которые чемпионы подгорит , там цыганка на презентации Стояла как о ..раная💩,понимает что всё теперь будут раз в десять лет чемпионы Дынамовцы
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 15.06.2021 20:56
    0
    Вот именно этого Шахтёру и не хватает в последнее время, очень рад, что Де Дзерби такой, это очень круто!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности