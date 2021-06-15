КАРИКАТУРА ДНЯ. С днем рождения, Салах!

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 29-летним вингером «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамедом Салахом.
15 июня футболисту исполнилось 29 лет. «С днем рождения, Мохамед Салах», — прокомментировал Момани свою работу.
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Источник — Instagram
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