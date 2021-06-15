Матч Украина - Северная Македония обслужат рефери из Аргентины

На матч группового этапа Евро-2020 Украина - Северная Македония назначена аргентинская бригада судей во главе с Фернандо Андреасом Рапаллини.
Арбитры из Южной Америки были привлечены на Евро в рамках обмена опытом.
Матч состоится 17 июня, начало в 16:00.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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