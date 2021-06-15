Генеральный директор Зари: «Команда достойно встретит группу Лиги Европы»

Станислав Оганов рассказал о подготовке к сезону

  • 15.06.2021 19:11
  • 387 просмотров
  • 2 комментария
Генеральный директор Зари: «Команда достойно встретит группу Лиги Европы»
© zarya-lugansk.com

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов рассказал о выходе команды из отпуска, новичках и новом сезоне Лиги Европы.

- В строю сейчас в районе 30 человек, но в Турцию, как мы понимаем, отправятся не все.
- Да, на учебно-тренировочный сбор прибыли практически все футболисты, включая и тех, кто были у нас арендованы другими клубами. Чуть задержался Жуниньо. Он прилетит вечером. Не было и Андрейса Цыганикса с которым мы ведём переговоры и думаю, что в ближайшие два-три дня отношения между нами будут прекращены по обоюдному согласию и мы пожелаем удачи игроку в новом клубе.

Не прибыл на сбор Никола Василь. Будем разбираться, в чём причина. Если он находится в другом клубе без уведомления нашего клуба, мы будем обращаться в УЕФА о принятии санкций, а в нашем клубе он будет наказан финансово.

У тренерского штаба приятная головная боль о выборе среди футболистов, которые имеются, кто будет с нами двигаться вперёд и достигать успехов в новом сезоне. Есть конкуренция, и это хорошо. Можно констатировать тот факт, что заявочный список остался в количестве 21 футболиста, поэтому тренерам нужно будет серьёзно подумать, чтобы определиться с костяком, и соответственно, с заявочным списком на сезон.

До 24 июня поработаем в Запорожье, а потом отправимся в высокогорье Турции, где пробудем на сборах до 14 июля, где полностью будет определён костяк команды и заявочный список.

- Сегодня мы увидели в деле трёх новичков команды: Максима Имерекова, Сергея Булецу и Ахмеда Алибекова. Что скажете о них и наверняка будут ещё новички?
- Я очень доволен, что сегодня эти футболисты пополнили ряды «Зари». Это игроки, которые были задействованы и в Премьер-лиге и других чемпионатах. Клубы легко нашли общий язык в подписании контракта. О всех сложилось очень положительное мнение.

Максим Имереков у нас на контракте, а Сергей Булеца и Ахмед Алибеков – в аренде. Но аренда подписана, сразу говорю, таким образом, чтобы избежать непредвиденных переходов.

- Насколько важно в условиях сегодняшнего дня сохранения основного костяка команды?
- Очень важно. Костяк команды у нас сохранился, и это радует. Большой ротации у нас нет. Ещё весной я говорил, что ротации будут, но в небольшом количестве. Когда идёт ротация в команде – это позитивный момент. Мы находим точки соприкосновения, те моменты, где мы видим, что та или иная позиция требует усиления.

Сегодня очень много желающих игроков, которые хотят быть в составе нашей команды. Хочу подчеркнуть, что есть моменты, когда, пользуясь именем «Зари», некоторые люди своих футболистов хотят устроить к нам. Подаётся информация и всплывают фамилии, но «Заря» о них даже не знает и начинают этих футболистов «сватать» нам. Даже фамилии могу назвать, но всё же называть их не буду. Но можно легко просмотреть футболистов, которых нам предлагали с помощью таких новостей и где эти футболисты в итоге оказались.

- На следующей неделе состоится проверка стадиона «Славутич-Арена» представителями УЕФА. Насколько сосредоточенно клуб ведёт подготовку к еврокубкам?
- С удовольствием отвечу на этот вопрос. Но начну с предисловия. После окончания чемпионата были слухи относительно «Зари» о прекращении финансирования, ухода игроков, проблемах, невыдаче аттестата и так далее. Всё это было лишь слухами. Отдельно хочу сказать, что с января по конец мая идёт подготовка к получению аттестата. Поэтому лицензия получена, и мы будем готовиться очень ответственно. Учитывая предыдущий опыт, который мы набрали в групповом этапе Лиги Европы, учитывая все медицинские указания в период пандемии, думаю, что мы достойно встретим групповой этап Лиги Европы.

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Источник — ФК Заря

(2 голоса)

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Комментарии
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 15.06.2021 19:22
    0
    alex646362553525, 15.06.2021 19:17
    А ничего, что Заре еще нужно квалификацию пройти? Или гендиректор об этом не в курсе?
    Походу ещё не знает о новом формате...)
    Ссылка
    alex646362553525
    online
      alex646362553525, 15.06.2021 19:17
    +1
    А ничего, что Заре еще нужно квалификацию пройти? Или гендиректор об этом не в курсе?
    Ссылка
    alex646362553525
    online
      alex646362553525, 15.06.2021 19:17
    +1
    А ничего, что Заре еще нужно квалификацию пройти? Или гендиректор об этом не в курсе?
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 15.06.2021 19:22
    0
    alex646362553525, 15.06.2021 19:17
    А ничего, что Заре еще нужно квалификацию пройти? Или гендиректор об этом не в курсе?
    Походу ещё не знает о новом формате...)
    Ссылка
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