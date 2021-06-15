Выстоит ли Венгрия? Роналду, Бернарду и Жота - в основе Португалии

В 19:00 стартует первый матч в группе F, где Венгрия сыграет против Португалии. Действующий чемпион Европы выставил максимально боевой состав.
Венгрия: Гулачи, Ботко, Орбан, О.Солои, Ловренчич, Кляйнхайслер, Нодь, Шефер, Фиола, А.Солои, Шоллои
Португалия: Патрисиу, Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру, Фернандеш, Карвальо, Данилу, Бернарду, Роналду, Жота
В 22:00 начнется битва Франция - Германия.
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Источник — Sport.ua
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