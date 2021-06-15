Выстоит ли Венгрия? Роналду, Бернарду и Жота - в основе Португалии

Первый матч в «группе смерти»

  • 15.06.2021 17:57
  • 741 просмотр
  • 6 комментариев
Выстоит ли Венгрия? Роналду, Бернарду и Жота - в основе Португалии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 19:00 стартует первый матч в группе F, где Венгрия сыграет против Португалии. Действующий чемпион Европы выставил максимально боевой состав.

Венгрия: Гулачи, Ботко, Орбан, О.Солои, Ловренчич, Кляйнхайслер, Нодь, Шефер, Фиола, А.Солои, Шоллои

Португалия: Патрисиу, Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру, Фернандеш, Карвальо, Данилу, Бернарду, Роналду, Жота

В 22:00 начнется битва Франция - Германия.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 15.06.2021 18:56
    +2
    УЄФА засудив російських вболівальників за поведінку на матчі з Бельгією! Чому нема цеї новини на сайті,руцких нацистів треба покарати
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 15.06.2021 18:30
    0
    ~ Viacheslav ~, 15.06.2021 18:15
    Не выстоят. Португальцам нужно брать в этом матче по максимуму, потому что дальше у них такие монстры как Франция и Германия, и там шансов мало.. .
    Не здивуюсь, як вийде Франція і Португалія...
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 15.06.2021 18:29
    0
    Всосуть мадяри трьошку... Сабо знову не засне!
    Ссылка
    Сергей Шец
      Сергей Шец, 15.06.2021 18:21
    +2
    ~ Viacheslav ~, 15.06.2021 18:15
    Не выстоят. Португальцам нужно брать в этом матче по максимуму, потому что дальше у них такие монстры как Франция и Германия, и там шансов мало.. .
    Не скажу что шансов мало! Они умеют играть со всеми! А по составу, так вообще не понятно кто первый с группы выйдет! Тут реально заруба будет!) рад даже, что 13 лет болею за Португалию(мне 35), и сейчас они по составу не слабее Франции, Италии, Германии, Бельгии, Англии!
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 15.06.2021 18:15
    +2
    Не выстоят. Португальцам нужно брать в этом матче по максимуму, потому что дальше у них такие монстры как Франция и Германия, и там шансов мало.. .
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 15.06.2021 18:04
    0
    На прошлом Евро была ничейка
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 15.06.2021 18:56
    +2
    УЄФА засудив російських вболівальників за поведінку на матчі з Бельгією! Чому нема цеї новини на сайті,руцких нацистів треба покарати
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 15.06.2021 18:21
    +2
    ~ Viacheslav ~, 15.06.2021 18:15
    Не выстоят. Португальцам нужно брать в этом матче по максимуму, потому что дальше у них такие монстры как Франция и Германия, и там шансов мало.. .
    Не скажу что шансов мало! Они умеют играть со всеми! А по составу, так вообще не понятно кто первый с группы выйдет! Тут реально заруба будет!) рад даже, что 13 лет болею за Португалию(мне 35), и сейчас они по составу не слабее Франции, Италии, Германии, Бельгии, Англии!
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 15.06.2021 18:15
    +2
    Не выстоят. Португальцам нужно брать в этом матче по максимуму, потому что дальше у них такие монстры как Франция и Германия, и там шансов мало.. .
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 15.06.2021 18:30
    0
    ~ Viacheslav ~, 15.06.2021 18:15
    Не выстоят. Португальцам нужно брать в этом матче по максимуму, потому что дальше у них такие монстры как Франция и Германия, и там шансов мало.. .
    Не здивуюсь, як вийде Франція і Португалія...
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 15.06.2021 18:29
    0
    Всосуть мадяри трьошку... Сабо знову не засне!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 15.06.2021 18:04
    0
    На прошлом Евро была ничейка
    Ссылка
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