Анатолий ТРУБИН: «С детства мечтал попасть в сборную»

19-летний вратарь «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин заявил, что с детства мечтал играть за национальную команду.
«С детства мечтал попасть в национальную команду Украины и, тем более, на Евро.
Мой первый Евро», — написал Трубин.
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