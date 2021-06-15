Турция – Уэльс. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Эксперт дал прогноз на матч Евро

  • 15.06.2021 16:45
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Турция – Уэльс. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч Евро-2020 Турция – Уэльс.

«В первом туре в матче-открытии Италия обыграла Турцию со счетом 3:0. Все три мяча турки пропустили во второй половине встречи. Валлийцы же сыграли вничью со швейцарцами (1:1). Сборной Уэльса в этой встрече пришлось отыгрываться по ходу поединка. Седьмой раз сыграют между собой Турция и Уэльс. Ранее дважды победили турецкие футболисты, трижды праздновали успех валлийцы и еще раз матч между этими командами завершился вничью 0:0. Интересно, что в предыдущей встрече этих команд был зафиксирован теннисный счет. В рамках отбора чемпионата мира-1998, сыграв в первом тайме вничью 3:3, соперники завершили поединок со счетом 6:4 в пользу турков.

Турция - Уэльс интересный матч будет. Две команды в первом туре не выиграли. Но они будут продолжать бороться за выход в плей-офф. Поставлю, что в этом поединке Турция не проиграет все-таки», - сказал Козьбан.

Матч Турция – Уэльс состоится 16-го июня. Начало встречи в 19:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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