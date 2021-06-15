Снигур в напряженном матче обыграла Калинину на турнире в Ноттингеме

Украинские теннисистки Ангелина Калинина (№120 WTA) и Дарья Снигур (№207 WTA) сыграли между собой в рамках первого круга основной сетки 100-тысячника ITF в Великобритании.
Победу в двухчасовом противостоянии одержала Дарья, которая оказалась сильнее в трех партиях.
ITF Ноттингем. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:4, 4:6, 6:4
В следующем круге Снигур, которая начала турнир в квалификации, сразится против Ван Сиюй из Китая.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.